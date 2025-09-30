Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Уро-Ніле (праворуч) за 30 хвилин на майданчику набрала 19 очок

«Ньон» Уро-Ніле розгромив «Женеву» 99:68

Українка Міріам Уро-Ніле оформила дабл-дабл в матчі першого туру чемпіонату Швейцарії з баскетболу, в якому її «Ньон» розгромив «Женеву» 99:68. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Уро-Ніле за 30 хвилин на майданчику набрала 19 очок (3/5 двоочкові, 3/7 триочкові, 4/4 штрафні), зібрала 11 підбирань, зробила 3 передачі, 2 перехоплення при 2 втратах та 1 фолі.

Христина Кулєша стала найрезультативнішою гравчинею матчу першого туру між її «УБІ» Грац та «ДББ ЛЦ ОО» , в якому її команда виграла 100:44. Кулєша відіграла 24 хвилини, набрала 29 очок (5/7 двоочкові, 3/3 триочкові, 10/11 штрафні), зробила 8 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 3 фолах та 3 втратах.

В Словаччині «Шаморин» здобув перемогу над «Тренчином» 78:55. Найрезультативнішою в матчі стала Карина Панчук, яка за 27 хвилин набрала 27 очок (8/11 двоочкові, 3/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 3 передачі, 3 перехоплення, 2 блок-шота при 3 фолах та 4 втратах. Дар'я Кононученко за 30 хвилин набрала 9 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрала 7 підбирань, зробила 2 передачі, 3 перехоплення при 5 втратах та 1 фолі. У Віри Грималюк за 31 хвилину 8 очок (3/7 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/4 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 передачу при 2 втратах.

В іншому матчі «Ружомберок» обіграв «УМБ» Банську-Бистрицю 99:35. Ольга Яцковець зіграла 23 хвилини і оформила дабл-дабл з 14 очками (5/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 4/4 штрафні), 11 підбираннями, 1 передачею, 3 блок-шотами при 3 фолах і 1 втраті.

«Валенсія» вийшла до фіналу Суперкубку Іспанії, обігравши в півфінальному матчі «Перфумеріас Авеніду» 75:70. Аліна Ягупова була в заявці команди, але на майданчику не з'явилась.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.