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    Визначився бронзовий призер Ліги націй

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    Італія посіла третє місце в Лізі націй - Визначився бронзовий призер Ліги націй
    Італія посіла третє місце в Лізі націй
    Фото з відкритих джерел

    У матчі за третє місце збірна Італії здолала Бельгію

    У другому розіграші Ліги націй залишилося провести один матч. О 21:45 у фіналі за перемогу в турнірі поборються збірні Франції та Іспанії. А кількома годинами раніше визначився третій призер змагань. У Турині на арені «Альянц» чемпіони Європи італійці здолали команду Бельгії – 2:1.

    У складі переможців відзначилися Ніколо Барелла та Доменіко Берарді, який реалізував пенальті. У бельгійців гол забив Шарль Де Кетеларе.

    Тренер господарів Роберто Манчіні назвав гру ідеальною і, якби не вилучення в півфіналі з Іспанією, то його команда обов’язково б перемогла.

    Манчіні, між тим, встановив цікаве досягнення. Як повідомляє Opta, Роберто швидше за всіх тренерів збірної Італії досяг позначки в 30 перемог. Для цього йому знадобилося 44 гри.

    Раніше фахівець привів команду до перемоги на чемпіонаті Європи.

    56-річний Роберто Манчіні раніше тренував «Інтер», «Галатасарай», «Манчестер Сіті», «Лаціо» і «Фіорентину».

    Першим переможцем Ліги націй стала збірна Португалії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Визначився бронзовий призер Ліги націй