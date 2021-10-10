Визначився бронзовий призер Ліги націй

У матчі за третє місце збірна Італії здолала Бельгію

У другому розіграші Ліги націй залишилося провести один матч. О 21:45 у фіналі за перемогу в турнірі поборються збірні Франції та Іспанії. А кількома годинами раніше визначився третій призер змагань. У Турині на арені «Альянц» чемпіони Європи італійці здолали команду Бельгії – 2:1.

У складі переможців відзначилися Ніколо Барелла та Доменіко Берарді, який реалізував пенальті. У бельгійців гол забив Шарль Де Кетеларе.

Тренер господарів Роберто Манчіні назвав гру ідеальною і, якби не вилучення в півфіналі з Іспанією, то його команда обов’язково б перемогла.

Манчіні, між тим, встановив цікаве досягнення. Як повідомляє Opta, Роберто швидше за всіх тренерів збірної Італії досяг позначки в 30 перемог. Для цього йому знадобилося 44 гри.

Раніше фахівець привів команду до перемоги на чемпіонаті Європи.

56-річний Роберто Манчіні раніше тренував «Інтер», «Галатасарай», «Манчестер Сіті», «Лаціо» і «Фіорентину».

Першим переможцем Ліги націй стала збірна Португалії.