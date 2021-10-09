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    Петраков розповів про емоції після першої перемоги на чолі збірної України

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    Олександр Петраков вже думає про наступний матч - Петраков розповів про емоції після першої перемоги на чолі збірної України
    Олександр Петраков вже думає про наступний матч
    Фото: УАФ

    Тренер вже готується до наступного матчу – проти Боснії і Герцеговини

    Збірна України здобула першу перемогу у відбірному турнірі до чемпіонату світу. У Гельсінки наша команда здолала Фінляндію – 2:1. Цей матч став третім на чолі першої команди для в.о. головного тренера Олександра Петракова, а успіх – першим.

    Після зустрічі наставник розповів про свої емоції.

    «Дуже важка гра. Стан у мене був важкий, зараз трохи легше. Про рахунок я не думав, адже в останніх матчах нам забивали на останніх хвилинах. Арбітр додав шість хвилин, вони так довго тягнулися. Я думав: «Боже, коли ж це закінчиться?» Чекав свистка, він пролунав, була радість. Складно пояснити, це футбольне... Краще нікому не знати, що переживає тренер у такі моменти. Що стосується рахунку, то найголовніше – три очка, – сказав Петраков. – Зараз у нас відліт до Львова. Приїдемо, будемо відсипатися, десь о 12—13-й підемо обідати. Уже ввечері в нас буде тренування у двох групах. Я живу наступною грою. Після неї буду думати, що робити й як жити далі».

    Гра з Боснією і Герцеговиною відбудеться у Львові 12 жовтня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Петраков розповів про емоції після першої перемоги на чолі збірної України