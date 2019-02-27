Визначився склад жіночої збірної України на чемпіонаті світу з біатлону



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Юлія Джима Getty Images

Питання лише з шостим номером

Старший тренер жіночої збірної Андрій Прокунін заявив, що в склад команди ввійдуть Віта і Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Юлія Журавок, яка буде п'ятим номером. Про це стало відомо на сайті XSPORT.

Наступний етап чемпіонату світу відбудеться в шведському Естерсунді з 7 по 17 березня.

Прокунін зауважив: «Щодо шостої дівчини ми поки думаємо, чи є сенс їхати туди Надії Бєлкіній. За результатами вона потрапляє в склад, але сидіти на лаві запасних сенсу немає».

Тренер вважає, що дівчині краще брати участь на етапі кубку IBU в Мартелло, а згодом приєднатися до головного складу команди на заключному етапі в Осло.

Поки що команда перебуває в Раубичах, але вже 4 березня поїде в Швецію. Організатори чемпіонату обіцяють відкрити стадіон. Отже, команда матиме змогу потренуватися. У збірній України сподіваються на гарну погоду, яка дозволить провести максимально ефективну підготовку.

В рамках чемпіонату світу в Естерсунді пройде змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, супермікст, естафети і мас-старти.