Україна завершила чемпіонат Європи з біатлону лише з однією медаллю
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Розсилка
Жіноча гонка переслідування стала вінцем чергового провалу
Срібна нагорода Юлії Журавок в індивідуальній гонці так і залишилася для української збірної єдиною на чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубичах.
Українці виглядали слабо впродовж усіх змагань і не змогли здивувати в заключній гонці Євро. Переслідування виграла росіянка Єкатєріна Юрлова-Перхт, а найкраща з українок Анастасія Меркушина зберегла ту ж восьму позицію, яку посіла за підсумками спринту.
Переслідування. Жінки
1. Єкатєріна Юрлова-Перхт (Росія) - 27:43,4 (0+0+0+1)
2. Ірина Кривко (Білорусь) - +37,5 (0+1+0+0)
3. Надін Горхлер (Німеччина) - +49,4 (0+0+1+0)
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8. Анастасія Меркушина (Україна) - +1:16,8 (1+1+0+1)
13. Валентина Семеренко (Україна) - +1:44,4 (0+1+2+0)
16. Віта Семеренко (Україна) - +1:50,0 (0+0+1+2)
19. Надія Бєлкіна (Україна) - +2:12,6 (0+1+0+1)
Далі в біатлонній програмі світового сезону настає десятиденна пауза, аж до чемпіонату світу, який стартує в шведському Естерсунді 7 березня.