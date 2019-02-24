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    Україна завершила чемпіонат Європи з біатлону лише з однією медаллю

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    Під керівництвом російського тренера Андрєя Прокуніна жіноча збірна України досягла небувалих висот - Україна завершила чемпіонат Європи з біатлону лише з однією медаллю
    Під керівництвом російського тренера Андрєя Прокуніна жіноча збірна України досягла небувалих висот
    Чемпионат.com

    Жіноча гонка переслідування стала вінцем чергового провалу

    Срібна нагорода Юлії Журавок в індивідуальній гонці так і залишилася для української збірної єдиною на чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубичах.

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    Українці виглядали слабо впродовж усіх змагань і не змогли здивувати в заключній гонці Євро. Переслідування виграла росіянка Єкатєріна Юрлова-Перхт, а найкраща з українок Анастасія Меркушина зберегла ту ж восьму позицію, яку посіла за підсумками спринту.

    Переслідування. Жінки

    1. Єкатєріна Юрлова-Перхт (Росія) - 27:43,4 (0+0+0+1)
    2. Ірина Кривко (Білорусь) - +37,5 (0+1+0+0)
    3. Надін Горхлер (Німеччина) - +49,4 (0+0+1+0)
    ...
    8. Анастасія Меркушина (Україна) - +1:16,8 (1+1+0+1)
    13. Валентина Семеренко (Україна) - +1:44,4 (0+1+2+0)
    16. Віта Семеренко (Україна) - +1:50,0 (0+0+1+2)
    19. Надія Бєлкіна (Україна) - +2:12,6 (0+1+0+1)

    Далі в біатлонній програмі світового сезону настає десятиденна пауза, аж до чемпіонату світу, який стартує в шведському Естерсунді 7 березня.

     Читайте також: Чемпіонат Європи з біатлону: українці провалили спринтерські гонки
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