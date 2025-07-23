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Росія розпочала масштабні військово-морські навчання (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія розпочала масштабні військово-морські навчання (відео)
У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів
фото: скриншот з відео

Навчання триватимуть з 23 по 27 липня

Росія розпочала масштабні військово-морські навчання у Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також у Балтійському і Каспійському морях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони РФ.

Міністерство стверджує, що так звані навчання «Липневий шторм», які триватимуть з 23 по 27 липня, мають на меті нібито перевірити, наскільки флот готовий до виконання нестандартних завдань, застосування далекобійного озброєння та використання сучасних технологій, зокрема безпілотних систем.

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«У морі екіпажі кораблів відпрацюють вихід у райони бойових дій, ведення протичовнової оборони, оборону районів базування та господарської діяльності», – наголосило російське терористичне відомство.

Також буде відпрацьовано «відбиття атак засобів повітряного нападу, безпілотних катерів і безпілотних літальних апаратів супротивника, забезпечення безпеки мореплавства, ураження ударів по об'єктах і корабельних угрупованнях супротивника».

У навчання візьмуть участь:

  • понад 150 бойових кораблів і суден забезпечення,
  • 120 літальних апаратів,
  • 10 берегових ракетних комплексів,
  • 950 одиниць військової та спеціальної техніки,
  • понад 15 тис. військових.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі, за п’ять-сім років. Як інформує «Главком», про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

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Теги: військові навчання росія флот РФ

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