Навчання триватимуть з 23 по 27 липня

Росія розпочала масштабні військово-морські навчання у Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також у Балтійському і Каспійському морях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони РФ.

Міністерство стверджує, що так звані навчання «Липневий шторм», які триватимуть з 23 по 27 липня, мають на меті нібито перевірити, наскільки флот готовий до виконання нестандартних завдань, застосування далекобійного озброєння та використання сучасних технологій, зокрема безпілотних систем.

«У морі екіпажі кораблів відпрацюють вихід у райони бойових дій, ведення протичовнової оборони, оборону районів базування та господарської діяльності», – наголосило російське терористичне відомство.

Також буде відпрацьовано «відбиття атак засобів повітряного нападу, безпілотних катерів і безпілотних літальних апаратів супротивника, забезпечення безпеки мореплавства, ураження ударів по об'єктах і корабельних угрупованнях супротивника».

У навчання візьмуть участь:

понад 150 бойових кораблів і суден забезпечення,

120 літальних апаратів,

10 берегових ракетних комплексів,

950 одиниць військової та спеціальної техніки,

понад 15 тис. військових.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі, за п’ять-сім років. Як інформує «Главком», про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.