Володимир Кличко розпочав тренування в Києві



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Володимир Кличко відновив тренування. В даний момент екс-чемпіон світу в суперважкій вазі знаходиться в Києві, де і проводить свої заняття, інформує Sport Arena.

Нагадаємо, Стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку гарантований контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг.

Щоб заробити ці гроші, українець повинен провести три поєдинки. Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить в топ-10 світового рейтингу. Другий і третій - в Лондоні на стадіоні Вемблі з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Інформацію про можливе повернення Кличка-молодшого першим оголосив британський журналіст Стів Банс, заявивши, що одним з варіантів для головного бою на Вемблі буде повернення Володимира Кличка (64-5, 53 KO) в ринг. Суперником українця повинен стати британський боксер Ділліан Вайт.

У грудні Едді Герн сказав, що Володимир дуже хоче повернутися в бокс. За словами британця, він навіть написав повідомлення Ентоні Джошуа, де вказав, що цілком може впоратися з будь-яким боксером в дивізіоні.

Останній поєдинок на професійному рингу Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 го року, достроково програвши Ентоні Джошуа.

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