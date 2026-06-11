Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів

Оксана Лівач: Спершу був настільки сильний негатив, що це заважало

Триразова чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснила, чи відчуває дискомфорт, коли пересікається зі суперницями з країн-агресорів, та як налаштовуєшся на сутички з ними.

«Це неприємний момент для нас. А нещодавнє рішення міжнародної федерації боротьби дозволити їм виступати під прапором і гімном взагалі викликає обурення. Зрозуміло, що сутички з ними приносять негативні емоції.

Але тут є такий момент: у мене спершу під час таких поєдинків був настільки сильний негатив, що це заважало і відбирало енергію. Тому я вирішила, що емоції слід залишити поза килимом і на сутички виходити з холодною головою.

Де зустріла повномасштабне вторгнення у 2022 році? На той момент була у Львові, де проходила реабілітацію після операції на коліні. А от збірна на момент вторгнення перебувала у Києві. Згодом з міркувань безпеки команда виїхала закордон», – розповіла Лівач.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою квітня 2026 року за версією НОК України визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг. Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Оксани Лівач.

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.