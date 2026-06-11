Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів
Оксана Лівач регулярно перемагає на килимі суперниць з країн-агресорів
фото: АСБУ

Оксана Лівач: Спершу був настільки сильний негатив, що це заважало

Триразова чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснила, чи відчуває дискомфорт, коли пересікається зі суперницями з країн-агресорів, та як налаштовуєшся на сутички з ними.

«Це неприємний момент для нас. А нещодавнє рішення міжнародної федерації боротьби дозволити їм виступати під прапором і гімном взагалі викликає обурення. Зрозуміло, що сутички з ними приносять негативні емоції.

Але тут є такий момент: у мене спершу під час таких поєдинків був настільки сильний негатив, що це заважало і відбирало енергію. Тому я вирішила, що емоції слід залишити поза килимом і на сутички виходити з холодною головою.

Де зустріла повномасштабне вторгнення у 2022 році? На той момент була у Львові, де проходила реабілітацію після операції на коліні. А от збірна на момент вторгнення перебувала у Києві. Згодом з міркувань безпеки команда виїхала закордон», – розповіла Лівач.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою квітня 2026 року за версією НОК України визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг. Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Оксани Лівач.

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

Теги: Оксана Лівач жіноча боротьба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це фото – офіційне підтвердження, що для великих перемог зріст значення не має
52 см різниці. Спільне фото легкоатлета Дорощука та борчині Лівач вразило мережу
12 травня, 17:20
Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої опублікувала інша російська борчиня Дадашева
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
14 травня, 12:11
Російський борець Сєргєй Ємєлін тепер зможе виступати під своїм прапором
Міжнародна федерація боротьби скасувала усі санкції з Росії та Білорусі
15 травня, 12:04
Полторак та Онофрійчук – найкращі спортсменки травня за версією НОК України
Національний олімпійський комітет визначив найкращих спортсменів травня
3 червня, 11:44
Емоційна реакція Оксани Лівач на третє золото Чемпіонату Європи
Чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач: Заради перемоги дівчата вдаються до будь-яких брудних прийомів
7 червня, 20:45
Оксана Лівач: Дуже хочеться, щоб у цьому році стався прорив з медалями на Чемпіонаті світу
Триразова чемпіонка Європи Лівач пояснила, чому багато років не може вибороти медаль на світовій першості
8 червня, 14:57
Оксана Лівач: Наші жінки вони ж від природи сильні
«Назву три складові». Лівач розповіла, чому в Україні така сильна жіноча боротьба
8 червня, 20:01
Оксана Лівач: Ліцензію на Олімпіаду-2028 отримають топ-3 учасниці Чемпіонату світу 2027
Триразова чемпіонка Європи Лівач розповіла про нову систему відбору на Олімпіаду
9 червня, 11:19
Оксана Лівач: 50 кг – це моя одвічна вагова категорія
«Фізично більше не можу набрати». Лівач розповіла про зміну вагової категорії
9 червня, 17:26

Новини

Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів
«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз
ФІФА оновила рейтинг збірних: яке місце посідає Україна
ФІФА оновила рейтинг збірних: яке місце посідає Україна
Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США
Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США

Новини

Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua