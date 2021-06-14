  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко виклав пост у соцмережі після поразки від Нідерландів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шевченко виклав пост у соцмережі після поразки від Нідерландів
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер збірної зосередиться на відновленні сил футболістів

    Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах після поразки команди в матчі першого туру чемпіонату Європи з Нідерландами (2:3).

    «Прекрасна реакція, ми боролися весь матч, але цього виявилося недостатньо. Тепер прийшов час відновити сили і якнайкраще підготуватися до наступних матчів», - написав головний тренер збірної України.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

    Під час зустрічі підопічні Франка де Бура вели 2:0 завдяки голам Вейнальдума Вегорста. Українцям зусиллями Ярмоленка та Яремчука вдалося зрівняти рахунок, але на 85-й хвилині перемогу збірній Нідерландів приніс Думфріс.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко виклав пост у соцмережі після поразки від Нідерландів