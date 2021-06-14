Шевченко виклав пост у соцмережі після поразки від Нідерландів

Головний тренер збірної зосередиться на відновленні сил футболістів

Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах після поразки команди в матчі першого туру чемпіонату Європи з Нідерландами (2:3).

«Прекрасна реакція, ми боролися весь матч, але цього виявилося недостатньо. Тепер прийшов час відновити сили і якнайкраще підготуватися до наступних матчів», - написав головний тренер збірної України.

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Під час зустрічі підопічні Франка де Бура вели 2:0 завдяки голам Вейнальдума Вегорста. Українцям зусиллями Ярмоленка та Яремчука вдалося зрівняти рахунок, але на 85-й хвилині перемогу збірній Нідерландів приніс Думфріс.