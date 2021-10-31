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    «Барселона» втратила провідного захисника

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    «Барселона» втратила провідного захисника
    Фото з відкритих джерел

    З «Динамо» не зіграє Піке, який забив переможний м’яч киянам у грі в Іспанії

    Іспанська «Барселона» не зможе розраховувати на Жерара Піке і матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти «Динамо». Захисник, який забив переможний м’яч у грі з українською командою в зустрічі першого кола, зазнав травми в крайньому турі чемпіонату Іспанії. В грі з «Алавесом» (1:1) Піке зазнав пошкодження ноги.

    Футболіст не полетить з командою на матч проти «Динамо» Київ у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 2 листопада.

    Між двома іграми з «Динамо» каталонський клуб встиг змінити головного тренера Рональда Кумана, провести перемовини з колишнім гравцем Хаві, і призначити т.в.о. Серхіо Бархуана.

    «Барселона» йде дев’ятою в чемпіонаті Іспанії, поступаючись лідеру «Реалу вісім очок.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ
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    «Барселона» втратила провідного захисника