«Барселона» втратила провідного захисника

З «Динамо» не зіграє Піке, який забив переможний м’яч киянам у грі в Іспанії

Іспанська «Барселона» не зможе розраховувати на Жерара Піке і матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти «Динамо». Захисник, який забив переможний м’яч у грі з українською командою в зустрічі першого кола, зазнав травми в крайньому турі чемпіонату Іспанії. В грі з «Алавесом» (1:1) Піке зазнав пошкодження ноги.

Футболіст не полетить з командою на матч проти «Динамо» Київ у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 2 листопада.

Між двома іграми з «Динамо» каталонський клуб встиг змінити головного тренера Рональда Кумана, провести перемовини з колишнім гравцем Хаві, і призначити т.в.о. Серхіо Бархуана.

«Барселона» йде дев’ятою в чемпіонаті Іспанії, поступаючись лідеру «Реалу вісім очок.