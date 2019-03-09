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    «Ворскла» і «Десна» влаштували жорстку рубку за єврокубки з двома червоними картками (відео)

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    &laquo;Ворскла&raquo; і &laquo;Десна&raquo; відклали питання про потрапляння в першу шістку до заключного туру першого етапу - «Ворскла» і «Десна» влаштували жорстку рубку за єврокубки з двома червоними картками (відео)
    «Ворскла» і «Десна» відклали питання про потрапляння в першу шістку до заключного туру першого етапу
    Офційний сайт ФК Ворскла

    Питання потрапляння до першої шістки команди відклали до заключного туру першого етапу

    У цій грі 21-го туру української Прем'єр-ліги зійшлися два прямих суперники за одну з путівок на потрапляння в першу шістку команд, які продовжать боротьбу за місця в єврокубках на другому етапі чемпіонату. Полтавці і чернігівці мали по 27 очок, йшли шостим і сьомим відповідно і в разі перемоги майже ґарантували собі потрапляння в елітну половину таблиці.

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    Втім, матч завершився нічиєю. Гострішими в ході гри були футболісти «Десни», але реалізувати своїх не дуже чисельних моментів вони не змогли. 

    «Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 0:0

    «Ворскла»: Шуст – Сапай, Олександр Чижов (к), Ґіорґадзе, Ібрагім Кане – Габелок, Шарпар – Кобахідзе (Шехіч, 41), Мисик (Артур, 57), Ребенок (Карека, 71) - Юрій Коломоєць. Тренер - Василь Сачко
    «Десна»: Литовка - Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Картушов (Михайло Козак, 77), Огіря, Андрій Богданов, Олександр Волков (Старенький, 88) – Михайло Сергійчук (Безбородько, 60), Олександр Філіпов. Тренер - Олександр Рябоконь
    Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Павлінов, Віталій Сухін (обидва – Одеса)
    Попередження: Ґіорґадзе 32, Чижов 39, Габелок 61 – Мостовий 25, Безбородько 71, Філіппов 72, Волков 87
    На 20-й хвилині попереджено, на 83-й хвилині вилучено (друге попередження) Ібрагіма Кане
    На 39-й хвилині попереджено, на 90+3-й хвилині вилучено (друге попередження) Олександра Чижова
    9 березня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Бутовського. 1 602 глядачі

    «Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 0:0

    У 22-му турі «Десна» 17 березня зіграє вдома зі «Львовом», а «Ворскла» через добу спробує забрати три очки у Києві в аутсайдерів з «Арсеналу».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла ФК «Десна» Андрій Богданов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Артур Юрій Коломоєць Василь Сачко Павло Ребенок Олександр Чижов Ібрагім Кане Олександр Волков Богдан Шуст Вадим Сапай В'ячеслав Шарпар Александр Кобахідзе Михайло Сергійчук Михайло Козак Сергій Старенький
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