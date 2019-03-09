«Ворскла» і «Десна» влаштували жорстку рубку за єврокубки з двома червоними картками (відео)



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«Ворскла» і «Десна» відклали питання про потрапляння в першу шістку до заключного туру першого етапу Офційний сайт ФК Ворскла

Питання потрапляння до першої шістки команди відклали до заключного туру першого етапу

У цій грі 21-го туру української Прем'єр-ліги зійшлися два прямих суперники за одну з путівок на потрапляння в першу шістку команд, які продовжать боротьбу за місця в єврокубках на другому етапі чемпіонату. Полтавці і чернігівці мали по 27 очок, йшли шостим і сьомим відповідно і в разі перемоги майже ґарантували собі потрапляння в елітну половину таблиці.

Втім, матч завершився нічиєю. Гострішими в ході гри були футболісти «Десни», але реалізувати своїх не дуже чисельних моментів вони не змогли.

«Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 0:0

«Ворскла»: Шуст – Сапай, Олександр Чижов (к), Ґіорґадзе, Ібрагім Кане – Габелок, Шарпар – Кобахідзе (Шехіч, 41), Мисик (Артур, 57), Ребенок (Карека, 71) - Юрій Коломоєць. Тренер - Василь Сачко

«Десна»: Литовка - Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Картушов (Михайло Козак, 77), Огіря, Андрій Богданов, Олександр Волков (Старенький, 88) – Михайло Сергійчук (Безбородько, 60), Олександр Філіпов. Тренер - Олександр Рябоконь

Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Павлінов, Віталій Сухін (обидва – Одеса)

Попередження: Ґіорґадзе 32, Чижов 39, Габелок 61 – Мостовий 25, Безбородько 71, Філіппов 72, Волков 87

На 20-й хвилині попереджено, на 83-й хвилині вилучено (друге попередження) Ібрагіма Кане

На 39-й хвилині попереджено, на 90+3-й хвилині вилучено (друге попередження) Олександра Чижова

9 березня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Бутовського. 1 602 глядачі

«Ворскла» (Полтава) - «Десна» (Чернігів) - 0:0

У 22-му турі «Десна» 17 березня зіграє вдома зі «Львовом», а «Ворскла» через добу спробує забрати три очки у Києві в аутсайдерів з «Арсеналу».