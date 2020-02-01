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    Ворскла купила українця з чемпіонату Росії

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    Дмитра Щербака потягнуло на Батьківщину - Ворскла купила українця з чемпіонату Росії
    Дмитра Щербака потягнуло на Батьківщину

    Український футбольний заробітчанин Дмитро Щербак повернувся до Полтави

    Футболіст з українським паспортом, але душею малороса Дмитро Щербак підписав контракт з полтавської “Ворсклою”.

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    Офіційний сайт клубу поки тримає мхатівську паузу, але канал Футбол 1 повідомляє про трансфер як доконаний факт та традиційно для українського футболу не повідомляє деталі угоди.

    Щербак - полтавчанин, вихованець місцевого футболу, починав у СК “Полтава”.

    В 2015 він поповнив прихильників мантри #спортвнєполітики та поїхав на заробітки до Росії, що вже рік вела війну проти України. Цей факт ніяк на вплинув на Щербака - він грав у Росії за “Кубань”, “Анжі” та “Нижній Новгород”.

    В жодному з цих колективів півзахисник Щербак жодним чином себе не проявив, а тому в 2018 році став вільним агентом. З того часу в Щербака були вимушені канікул, доки його не підібрала у січні 2020 “Ворскла”. Він у Туреччені приєднався до земляків на зимових зборах та матиме шанс дебютувати нарешті у країни, яка не є окупантом.

    Нагадаємо, на зимову перерву “Ворскла” пішла передостанньою - гірше полтавчан у цьому сезоні лише команда львівських “Карпат”. Яким чином гастарбайтер Щербак може виправити скрутну ситуацію - не повідомляється.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Росія Полтава НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
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