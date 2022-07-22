Ворскла у матчі кваліфікації Ліги конференцій здолала АІК

Перемогу «Ворсклі» приніс гол Артема Челядіна

У четвер, 21 липня, в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА полтавська «Ворскла» протистояла шведському клубу АІК. Матч завершився на користь «Ворскли» з рахунком 3:2.

Через війну в Україні номінально домашній матч полтавці грали у Швеції на стадіоні «Tele2Arena».

У першому таймі команди двічі обмінялись забитими голами. Перемогу команді Віктора Скрипника приніс Артем Челядін, який у другому таймі поміняв на полі Козиренка. 22-річний півзахисник на 69-й хвилині дальнім ударом вразив ворота шведів. Саме його м'яч став вирішальним у цьому поєдинку.

Матч-відповідь АІК і «Ворскла» зіграють 28-го липня. Гра пройде на тому ж стадіоні «Tele2Arena» в Швеції.

Переможець двоматчевого протистояння «Ворскла» - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари «Валмієра» (Латвія) - «Шкендія» (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

Нагадаємо, 20 липня команди «Динамо» (Київ) та «Фенербахче» (Туреччина) зіграли внічию у другому раунді Ліги чемпіонів. Матч завершився із рахунком 0:0.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну номінально домашній для біло-синіх матч відбувся у польському Лодзі на стадіоні ЛКС.