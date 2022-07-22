  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Ворскла у матчі кваліфікації Ліги конференцій здолала АІК
рус
    Новини

    Ворскла у матчі кваліфікації Ліги конференцій здолала АІК

    Матч-відповідь АІК і&nbsp;&laquo;Ворскла&raquo;&nbsp;зіграють 28-го липня - Ворскла у матчі кваліфікації Ліги конференцій здолала АІК
    Матч-відповідь АІК і «Ворскла» зіграють 28-го липня
    фото: facebook.com/aik

    Перемогу «Ворсклі» приніс гол Артема Челядіна

    У четвер, 21 липня, в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА полтавська «Ворскла» протистояла шведському клубу АІК. Матч завершився на користь «Ворскли» з рахунком 3:2.

    Через війну в Україні номінально домашній матч полтавці грали у Швеції на стадіоні «Tele2Arena».

    У першому таймі команди двічі обмінялись забитими голами. Перемогу команді Віктора Скрипника приніс Артем Челядін, який у другому таймі поміняв на полі Козиренка. 22-річний півзахисник на 69-й хвилині дальнім ударом вразив ворота шведів. Саме його м'яч став вирішальним у цьому поєдинку.

    Матч-відповідь АІК і «Ворскла» зіграють 28-го липня. Гра пройде на тому ж стадіоні «Tele2Arena» в Швеції.

    Переможець двоматчевого протистояння «Ворскла» - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари «Валмієра» (Латвія) - «Шкендія» (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

    Нагадаємо, 20 липня команди «Динамо» (Київ) та «Фенербахче» (Туреччина) зіграли внічию у другому раунді Ліги чемпіонів. Матч завершився із рахунком 0:0.

    Через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну номінально домашній для біло-синіх матч відбувся у польському Лодзі на стадіоні ЛКС.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворскла у матчі кваліфікації Ліги конференцій здолала АІК