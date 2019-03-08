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    Українець Гераскевич посів найвище в кар'єрі місце на чемпіонаті світу зі скелетону

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    Владислав і Михайло Гераскевичі продовжують поступальний рух угору - Українець Гераскевич посів найвище в кар'єрі місце на чемпіонаті світу зі скелетону
    Владислав і Михайло Гераскевичі продовжують поступальний рух угору
    Фейсбук Михайла Гераскевича

    У кубковому заліку Владислав замкнув десятку найкращих

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 14-те місце на чемпіонаті світу, який сьогодні, 8 березня фінішував у Вістлері (Канада), на олімпійській трасі Ванкувера-2010.

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    До заключної спроби Владислав посідав найзвичнішу для себе у поточному сезоні 12-ту позицію, але фінішував не зовсім вдало і в підсумку відкотися на 14-те місце на чемпіонаті світу і скотився з дев'ятої на десяту позицію в підсумковому заліку Кубка світу.

    «В останній спробі ми показали не той результат, на який розраховували, - прокоментував виступ сина його батько й особистий тренер Михайло Гераскевич. - Багато часу Влад втратив нагорі, при розбігу він забіг не туди, куди хотів. Так чи інакше, ми дуже задоволені сезоном-2018/2019. Нам вдалося значно поліпшити старт і багато інших компонентів. Вірю, що у наступному сезоні будемо прогресувати надалі. Сподіваюся, влітку нам таки вдасться збудувати нову естакаду, що люди, від яких це залежить, не будуть байдужими».

    20-річний Владислав Гераскевич прогресує вельми стрімко. На першому в своїй кар'єрі чемпіонаті світу в 2017 році він був 24-м, на торішній Олімпіаді в Пхьончхані сенсаційно посів 12-те місце. Тепер - 14-та позиція на світовій першості і перше у кар'єрі потрапляння в десятку найсильніших загального заліку Кубка світу.

    А чемпіоном світу-2019 вшосте в кар'єрі став 34-річний латвієць Мартінс Дукурс. Друге місце посів росіянин Нікіта Трегубов. Бронзу виграв чинний олімпійський чемпіон Юн Сун-Бін з Кореї. Новоспечений володар Кубка світу, олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков з Росії чемпіонат світу провалив - шосте місце.

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