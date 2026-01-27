Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open

Еліна продемонструвала неймовірну гру

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.

Перший сет Світоліна провела надзвичайно переконливо, завершивши його за 29 хвилин із рахунком 6:1. Після обміну брейками на старті партії українка виграла п’ять геймів поспіль, тричі взявши подачу суперниці.

У другому сеті Світоліна швидко повела з брейком – 3:0, після чого тенісистки обмінялися геймами на власних подачах. Крапку в партії українка поставила ще одним брейком, оформивши перемогу 6:2.

Australian Open-2026, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Коко Гофф (3) – 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open.

Перший сет українка провела переконливо, завершивши його за 36 хвилин із рахунком 6:2.

Другу партію Еліна розпочала з програної подачі, після чого Андрєєва збільшила перевагу до 2:0. Ситуація могла ускладнитися ще більше, однак українка відіграла брейкпойнти, переламала хід гри та перехопила ініціативу. Вигравши четвертий і п’ятий гейми, Світоліна вийшла вперед – 3:2.

Крапку в матчі українка поставила на подачі суперниці. У затяжному десятому геймі Андрєєва зуміла врятувати перший матчбол, однак уже наступний розіграш Світоліна завершила ударом навиліт, оформивши вихід до чвертьфіналу.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.