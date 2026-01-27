Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Світоліна здобула впевнену перемогу
фото: AP

Еліна продемонструвала неймовірну гру

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.

Перший сет Світоліна провела надзвичайно переконливо, завершивши його за 29 хвилин із рахунком 6:1. Після обміну брейками на старті партії українка виграла п’ять геймів поспіль, тричі взявши подачу суперниці.

У другому сеті Світоліна швидко повела з брейком – 3:0, після чого тенісистки обмінялися геймами на власних подачах. Крапку в партії українка поставила ще одним брейком, оформивши перемогу 6:2.

Australian Open-2026, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Коко Гофф (3) – 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open.

Перший сет українка провела переконливо, завершивши його за 36 хвилин із рахунком 6:2. 

Другу партію Еліна розпочала з програної подачі, після чого Андрєєва збільшила перевагу до 2:0. Ситуація могла ускладнитися ще більше, однак українка відіграла брейкпойнти, переламала хід гри та перехопила ініціативу. Вигравши четвертий і п’ятий гейми, Світоліна вийшла вперед – 3:2.

Крапку в матчі українка поставила на подачі суперниці. У затяжному десятому геймі Андрєєва зуміла врятувати перший матчбол, однак уже наступний розіграш Світоліна завершила ударом навиліт, оформивши вихід до чвертьфіналу.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Теги: Корі Ґауфф Australian Open теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк є однією з лідерок українського жіночого тенісу
Тенісистка Костюк повідомила, чи планує грати за збірну України в 2026 році
4 сiчня, 10:34
Перемога дозволила Костюк пробитися до 1/8 фіналу турніру
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
7 сiчня, 11:28
У першому сеті Костюк не залишила шансів суперниці, здобувши розгромну перемогу 6:0
Костюк сенсаційно розгромила шосту ракетку світу Пегулу
10 сiчня, 10:26
Цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
11 сiчня, 11:53
Стародубцева є першою в історії Відкритої Ери тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію на всіх чотирьох турнірах серії Грендслем
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
12 сiчня, 13:25
Стакусич не змогла дограти поєдинок Australian Open
Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному
19 сiчня, 12:04
Андрєєва славиться різними вибриками на корті і поза ним
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
22 сiчня, 12:10
Кіченок і Ніномія провели дебютний Відкритий чемпіонат Австралії у спільному тандемі
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
23 сiчня, 11:05
Путінцева сенсаційно дісталася четвертого кола першого Грендслему сезону
Одіозна Путінцева з черговим скандалом пройшла до 1/8 Australian Open
23 сiчня, 11:23

Новини

Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Коваль зібрала 10 підбирань у матчі заокеанської NCAA
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026
Став відомий склад збірної України на Олімпіаду-2026

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua