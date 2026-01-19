Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному

Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Стакусич не змогла дограти поєдинок Australian Open
фото: AP

За рахунку 3:3 у третьому сеті гри Australian Open у Стакусич розпочалися судоми

Представницю Канади Марину Стакусич забрали з корту на кріслі колісному після травми, яку вона отримала у матчі першого кола Australian Open проти австралійки Прісцилли Хон. Про це повідомляє «Главком».

За рахунку 3:3 у третьому сеті у Стакусич розпочалися судоми, медики їй надали допомогу, після чого спортсменка спробувала продовжити матч.

Однак за рахунку 3:5 канадка знялася з поєдинку.

Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська 18 січня стартували на Australian Open. Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, а от Костюк і Ястремська, які потрапили до посіву, доволі несподівано завершили виступи в одиночному розряді.

Як повідомлялося, тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

Australian Open теніс

