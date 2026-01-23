Одіозна Путінцева з черговим скандалом пройшла до 1/8 Australian Open

Ексросіянка отримала шквал хейту від турецьких фанатів

Друга ракетка Казахстану Юлія Путінцева зі скандалом перемогла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез у третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії-2026. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок, що завершився з рахунком 6:3, 6:7, 6:3 на користь Путінцевої, проходив у надзвичайно напруженій атмосфері на «Kia Arena». Трибуни були вщент заповнені турецькими вболівальниками, які перетворили стадіон на справжнє «море» червоних прапорів, несамовито підтримуючи свою фаворитку. 23-річна Сонмез, яка посідає 112-те місце в рейтингу, мала шанс стати першою тенісисткою в історії Туреччини, що вийшла б до четвертого раунду турніру Великого шлему. Така історична перспектива змусила фанатів діяти на межі фолу: вони освистували Путінцеву перед подачами, вигукували образи під час розіграшів та намагалися вивести її з рівноваги психологічним тиском.

Юлія Путінцева, відома своїм вибуховим темпераментом, після реалізованого матчболу не стримала емоцій. Представниця Казахстану приклала руку до вуха, демонструючи, що хоче чути більше свисту, посилала трибунам повітряні поцілунки, а потім виконала провокаційний танець прямо перед вболівальниками. Це викликало справжню бурю обурення та гучне освистування під час її післяматчевого інтерв'ю. Тенісистка пізніше зізналася, що почувалася наче у ворожому таборі, оскільки фанати поводилися не по-спортивному, навмисно заважаючи їй криками та кашлем у вирішальні моменти. Вона також розповіла журналістам, що для збереження спокою під час матчу подумки наспівувала дитячу пісню, щоб абстрагуватися від агресивного шуму трибун.

Попри скандальну поведінку, Путінцева вперше в кар’єрі дісталася 1/8 фіналу Australian Open, зібравши повний комплект виходів у другий тиждень на всіх чотирьох мейджорах. Тепер Путінцева готується до зустрічі з 18-річною американкою Івою Йовіч.

Нагадаємо, що турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open. Під час матчу проти 11-ї сіяної Катерини Александрової одна з дівчат, що подають м'ячі, знепритомніла прямо біля суддівської вишки через екстремальну мельбурнську спеку. 23-річна Сонмез, яка в цей момент готувалася приймати подачу, миттєво зупинила гру та кинулася на допомогу. Коли дівчина спробувала підвестися, але знову почала падати, Зейнеп підхопила її, поклала руку собі на плече та обережно довела до лави, де передала медикам.