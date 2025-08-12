Всесвітні ігри: розклад виступів українців 13 серпня

13 серпня українці змагатимуться у самбо та кікбоксингу

13 серпня на Всесвітніх іграх-2025 українці змагатимуться у двох видах спорту. Про це повідомляє «Главком».

Самбо

7:48 – Бойовий розділ, 65 кг, жінки, 1/4 фіналу: Євгенія Поздня, 13:24 – поєдинок за бронзу, 14:24 фінал.

8:12 – Бойовий розділ, 72 кг, жінки, 1/4 фіналу: Ангеліна Лисенко, 13:36 – поєдинок за бронзу, 14:36 – фінал.

7:12 – Бойовий розділ, 64 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Олександр Воропаєв, 13:06 – поєдинок за бронзу, 14:06 – фінал.

7:36 – Бойовий розділ, 71 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Андрій Кучеренко, 13:18 – поєдинок за бронзу, 14:18 – фінал.

8:00 – Бойовий розділ, 79 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Владислав Руднєв, 13:30 – поєдинок за бронзу, 14:30 – фінал.

8:24 – Бойовий розділ, 88 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Петро Давиденко, 13:42 – поєдинок за бронзу, 14:42 – фінал.

8:48 – Бойовий розділ, 98 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Анатолій Волошинов, 13:54 – поєдинок за бронзу, 14:54 – фінал.

Кікбоксинг WAKO

13:00 – К-1, вагова категорія 52 кг, жінки, 1/2 фіналу: Дарина Іванова.

13:30 – К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки, 1/2 фіналу: Гліб Мазур.

14:00 – К-1, вагова категорія 60 кг, жінки, 1/2 фіналу: Аліна Мартинюк.

15:30 – К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки, 1/2 фіналу: Роман Щербатюк.

На екваторі Ігор-2025 у збірної України 23 медалі та 4 місце у медальному заліку.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.