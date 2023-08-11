Ломаченко відмовився битися з американським боксером через війну в Україні

Ломаченко відмовився проводити найближчий бій, у якому він мав зустрітися з американцем Шакуром Стівенсоном

Зустріч Ломаченка і Стівенсона цього року не відбудеться

Український боксер Василь Ломаченко відмовився проводити найближчий бій, у якому він мав зустрітися з американцем Шакуром Стівенсоном. Про це Boxing Social повідомив промоутер Боб Арум.

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Глава Top Rank Боб Арум сказав, що зустріч Ломаченка і Стівенсона цього року не відбудеться.

«Він (Ломаченко – «Главком» хоче взяти відпустку. Погана ситуація все ще продовжується в Україні, і це близько до того місця, де він живе. Тож він справді не може зосередитися на поєдинку», – заявив Арум.

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Стівенсон звинуватив Ломаченка в ухиленні від поєдинку з ним. Він також заявив, що українцю запропонували найбільший гонорар у кар'єрі.

Зазначимо, 21 травня Ломаченко програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні. Таким чином, американець захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF), WBA Super та The Ring.

У своїй кар'єрі 35-річний Ломаченко здобув 17 перемог і зазнав трьох поразок. 26-річний Стівенсон здобув 20 перемог у 20 боях.

Нагадаємо, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує активно підтримувати Московську церкву.

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До слова, український боксер Василь Ломаченко продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.