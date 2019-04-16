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    «Всю не зміг»: воротар «Динамо» зізнався, що осилив лише півкнижки Шовковського

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    Георгій Бущан каже, що загалом читає багато - «Всю не зміг»: воротар «Динамо» зізнався, що осилив лише півкнижки Шовковського
    Георгій Бущан каже, що загалом читає багато
    Іван Вербицький

    Георгій Бущан - про книги, кумирів і книгоманів

    Воротар «Динамо» Георгій Бущан поділився враженнями від нової книги Семена Случевського «Першопрохідці», любов до читання і підготовку до матчу з «Шахтарем».

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    - Такі книги, без сумнівів, викликають інтерес, - каже Георгій. - Історію потрібно знати. Упевнений, всі подробиці, описані тут, будуть дуже цікаві читачам.

    - Ваші улюблені гравці «Динамо», ваші кумири, є на цих сторінках?

    - Думаю, вони потраплять на ці сторінки вже в наступній серії (посміхається).

    - Наскільки важливі схожі книги для нового покоління футболістів?

    - Дуже важливі. Діти ростуть, вони повинні знати історію улюбленого клубу. Мене таке чтиво також мотивує. Зрозуміло, хочеться залишити свій слід і увійти в історію, як це зробили легенди «Динамо».

    - Взагалі, в команді люблять читати?

    - Звичайно! Всі читають, багато новин, є інтернет. І книги читають. Те, що кажуть, що футболісти не читають - це не правда.

    - Хто в «Динамо» - книгомани?

    - Сергій Сидорчук, Віктор Циганков. Сам читаю багато.

    - Книгу Олександра Шовковського читали?

    - Намагався. Чесно - прочитав половину, але всю не зміг.

    - Почерпнули щось для себе?

    - Щось я вже знав, але, щось і почерпнув.

    - З яким настроєм готуєтеся до майбутнього матчу з «Шахтарем»?

    - Як бачите, посміхаємося. Шанси у нас є, і ми будемо битися до останнього.

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    Джерело: Динамомания

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