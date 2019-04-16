«Всю не зміг»: воротар «Динамо» зізнався, що осилив лише півкнижки Шовковського



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Георгій Бущан каже, що загалом читає багато Іван Вербицький

Георгій Бущан - про книги, кумирів і книгоманів

Воротар «Динамо» Георгій Бущан поділився враженнями від нової книги Семена Случевського «Першопрохідці», любов до читання і підготовку до матчу з «Шахтарем».

- Такі книги, без сумнівів, викликають інтерес, - каже Георгій. - Історію потрібно знати. Упевнений, всі подробиці, описані тут, будуть дуже цікаві читачам.

- Ваші улюблені гравці «Динамо», ваші кумири, є на цих сторінках?

- Думаю, вони потраплять на ці сторінки вже в наступній серії (посміхається).

- Наскільки важливі схожі книги для нового покоління футболістів?

- Дуже важливі. Діти ростуть, вони повинні знати історію улюбленого клубу. Мене таке чтиво також мотивує. Зрозуміло, хочеться залишити свій слід і увійти в історію, як це зробили легенди «Динамо».

- Взагалі, в команді люблять читати?

- Звичайно! Всі читають, багато новин, є інтернет. І книги читають. Те, що кажуть, що футболісти не читають - це не правда.

- Хто в «Динамо» - книгомани?

- Сергій Сидорчук, Віктор Циганков. Сам читаю багато.

- Книгу Олександра Шовковського читали?

- Намагався. Чесно - прочитав половину, але всю не зміг.

- Почерпнули щось для себе?

- Щось я вже знав, але, щось і почерпнув.

- З яким настроєм готуєтеся до майбутнього матчу з «Шахтарем»?

- Як бачите, посміхаємося. Шанси у нас є, і ми будемо битися до останнього.

Джерело: Динамомания