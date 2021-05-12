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    WBO відмахнулося від Усика: бій українця проти Джошуа ніколи не відбудеться

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    Усик і Клімас втомилися чекати - WBO відмахнулося від Усика: бій українця проти Джошуа ніколи не відбудеться
    Усик і Клімас втомилися чекати
    Фото з відкритих джерел

    Менеджер українця Клімас повідомив, що Всесвітня боксерська організація діє не за правилами

    Егос Клімас, який є менеджером боксера Олександра Усика, повідомив, що Всесвітня боксерська організація навіть не планує можливий поєдинок між чемпіоном WBO Ентоні Джошуа і претендентом українцем.

    «Говорив з Егісом Клімасом. Він каже, що WBO навіть не думає про можливу організацію поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Більше того. Там дали зрозуміти, що такого бою не буде, – привів слова Клімаса журналіст Стів Кім у себе в Twitter. – Усик є обов'язковим претендентом протягом за версією WBO. Він простоює через очікування бою Ф'юрі – Джошуа протягом двох років. Очевидно, Клімас та Усик втомилися чекати. Егіс сказав, що це корумпована ситуація, створена всіма учасниками», – передав слова Клімаса Кім.

    Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі вже більше року планують поєдинок і не можуть узгодити деталі контракту. За останньою інформацією, бій між ними відбудеться в Саудівській Аравії 7 або 14 серпня.

    Контракт між боксерами суперважкого дивізіону підписано на два поєдинки. Якщо Джошуа і Ф’юрі все ж таки вийдуть у ринг, то Усику справді доведеться чекати дуже довго.

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    Теги: Александр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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