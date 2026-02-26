Латвійська спецслужба домоглася суду у справі про прославлення агресії РФ

Підозрюваного звинувачують у виправданні воєнних злочинів Росії та розпалюванні національної ворожнечі

Служба державної безпеки Латвії передала до прокуратури кримінальну справу щодо публічного прославлення та виправдання воєнних злочинів, скоєних Росією, а також розпалювання національної та етнічної ворожнечі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

Кримінальне провадження було розпочате 30 жовтня минулого року за підозрою у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру та воєнних злочинів. У ході слідства СДБ встановила, що підозрюваний опублікував у Telegram та на інших онлайн-платформах кілька дописів, які виправдовують воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.

Крім цього, за даними спецслужби, він поширював повідомлення з ознаками ненависті щодо латишів і українців. 7 грудня минулого року співробітники СДБ провели процесуальні дії на двох об’єктах у Ризі та Огрі. Під час обшуків було вилучено кілька носіїв інформації для подальшої експертизи. Підозрюваного взяли під варту.

Ім’я, вік, професія або будь-які інші ідентифікаційні дані підозрюваного офіційно не розголошуються. У повідомленні СГБ не уточнюється його громадянство чи статус.

До слова, Латвія стала першою країною в світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів. З 2026 року українські електронні підписи (КЕП), що входять до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії, прирівнюються в Латвії до власноручних підписів.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Росія затягує мирні переговори і не демонструє політичної готовності до завершення війни. Вона сказала, коментуючи перебіг переговорних процесів. За словами Браже, стратегічні цілі Москви залишаються незмінними, що впливає на характер діалогу.