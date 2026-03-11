Падіння доходів змусило Кремль переглянути витрати бюджету

Під урізання можуть потрапити нові проєкти, але військові витрати Кремль залишить

Російська влада розглядає можливість скорочення частини бюджетних витрат у 2026 році. Причиною стало різке падіння доходів від експорту нафти та газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією джерел агентства, Міністерство фінансів Росії вже попередило державні структури про необхідність переглянути бюджетні витрати. Зокрема, йдеться про можливе скорочення так званих другорядних видатків приблизно на 10%.

Насамперед урізання можуть торкнутися проєктів, які не є критично важливими для функціонування держави. Серед них: окремі нові інфраструктурні програми, зокрема ремонт доріг та інші цивільні ініціативи.

Водночас, за даними Reuters, Кремль не розглядає можливість скорочення витрат на оборону або соціальні виплати. Йдеться про пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери, які влада вважає політично чутливими.

Ознаки погіршення економічної ситуації в Росії стали помітними вже на початку 2026 року. За перші два місяці доходи від енергетичного сектору скоротилися приблизно вдвічі, а загальні бюджетні надходження зменшилися на 11%. Через це російський уряд дедалі частіше використовує кошти Фонду національного добробуту, щоб покривати дефіцит бюджету.

Підтримку ідеї скорочення витрат висловив і Центральний банк Росії. У регуляторі вважають, що такий крок може допомогти стримати інфляцію та зберегти стабільність фінансової системи.

На ситуацію також може вплинути ескалація на Близькому Сході. Війна США та Ізраїлю проти Ірану та блокування Ормузької протоки призвели до зростання світових цін на нафту, що тимчасово може підтримати доходи Росії.

Однак співрозмовники Reuters вважають, що цей фактор навряд чи стане довгостроковим. На їхню думку, системні проблеми російського бюджету все одно змушуватимуть владу скорочувати витрати.

До слова, Росія змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного профільного заводу в країні. У результаті Москва стала майже повністю залежною від постачання цієї сировини з Китаю.