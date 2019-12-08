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    Як британець Джошуа в стилі Кличка у бої-реванші з Руїсом повертав собі чемпіонські пояси (відео)

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    Ентоні Джошуа влучав в Енді Руїса вкрай рідко - Як британець Джошуа в стилі Кличка у бої-реванші з Руїсом повертав собі чемпіонські пояси (відео)
    Ентоні Джошуа влучав в Енді Руїса вкрай рідко
    Fightnews

    Ентоні здобув не надто видовищну, але переконливу згідно з суддівськими записками перемогу

    Британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) повернув собі пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF та WBO в суперважкому дивізіоні.

    Пізнього суботнього вечора, 7 грудня в Дікії (Саудівська Аравія) олімпійський чемпіон-2012 перебоксував у бою-реванші мексиканця Енді Руїса (33-2, 22 КО), якому влітку цього року програв нокаутом.

    Джошуа переважав суперника найперше завдяки перевазі в антропометричних даних, тримаючи Руїса на відстані і не підпускаючи до себе з допомогою джеба. У такій манері боксував впродовж своєї зіркової кар’єри українець Володимир Кличко.

    Усі троє суддів віддали перевагу Джошуа.

    Зауважимо, що Джошуа не належить тільки один чемпіонський пояс суперважкої ваги – чемпіоном за версією WBC є американець Діонтей Вайлдер. Але від нього Ентоні тривалий час бігає.

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    бокс Ентоні Джошуа Енді Руїс
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