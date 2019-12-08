Як британець Джошуа в стилі Кличка у бої-реванші з Руїсом повертав собі чемпіонські пояси (відео)



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Ентоні Джошуа влучав в Енді Руїса вкрай рідко Fightnews

Ентоні здобув не надто видовищну, але переконливу згідно з суддівськими записками перемогу

Британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) повернув собі пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF та WBO в суперважкому дивізіоні.

Пізнього суботнього вечора, 7 грудня в Дікії (Саудівська Аравія) олімпійський чемпіон-2012 перебоксував у бою-реванші мексиканця Енді Руїса (33-2, 22 КО), якому влітку цього року програв нокаутом.

Джошуа переважав суперника найперше завдяки перевазі в антропометричних даних, тримаючи Руїса на відстані і не підпускаючи до себе з допомогою джеба. У такій манері боксував впродовж своєї зіркової кар’єри українець Володимир Кличко.

Усі троє суддів віддали перевагу Джошуа.

Зауважимо, що Джошуа не належить тільки один чемпіонський пояс суперважкої ваги – чемпіоном за версією WBC є американець Діонтей Вайлдер. Але від нього Ентоні тривалий час бігає.