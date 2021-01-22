The Times: Японія скасує Олімпіаду в Токіо
За даними журналістів, на рішення влади Японії вплинула друга хвиля пандемії, яка почалася восени
Влада Японії після переговорів прийшла до рішення, що цьогорічні Олімпійські гри в Токіо необхідно буде скасувати через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє The Times, посилаючись на чиновника з уряду Японії.
Співрозмовник видання зазначив, що рішення вже прийнято й тепер влада Японії думає про те, як правильно піднести цю новину суспільству.
«Ніхто не хоче говорити про це першим, але всі згодні з тим, що це буде занадто складно», – заявило джерело видання.
За даними журналістів, на рішення влади вплинула друга хвиля пандемії, яка почалася восени.
У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.
«На даний момент у нас немає ніяких підстав вважати, що Олімпійські ігри не відкриються 23 липня на стадіоні в Токіо», – сказав Бах.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет розглядає сім варіантів проведення Олімпіади.
Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. У японській столиці зареєстровано майже 90 тисяч випадків інфікування, у всій країні – понад 340 тисяч.
Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.
Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.
Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.
Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.