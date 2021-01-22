The Times: Японія скасує Олімпіаду в Токіо

Олімпійські ігри в Токіо мали б відбутися у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року

За даними журналістів, на рішення влади Японії вплинула друга хвиля пандемії, яка почалася восени

Влада Японії після переговорів прийшла до рішення, що цьогорічні Олімпійські гри в Токіо необхідно буде скасувати через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Times, посилаючись на чиновника з уряду Японії.

Співрозмовник видання зазначив, що рішення вже прийнято й тепер влада Японії думає про те, як правильно піднести цю новину суспільству.

«Ніхто не хоче говорити про це першим, але всі згодні з тим, що це буде занадто складно», – заявило джерело видання.

За даними журналістів, на рішення влади вплинула друга хвиля пандемії, яка почалася восени.

У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.

«На даний момент у нас немає ніяких підстав вважати, що Олімпійські ігри не відкриються 23 липня на стадіоні в Токіо», – сказав Бах.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет розглядає сім варіантів проведення Олімпіади.

Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. У японській столиці зареєстровано майже 90 тисяч випадків інфікування, у всій країні – понад 340 тисяч.

Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.