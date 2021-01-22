Японія про скасування Олімпіади: Питання ще буде розглядатися

Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Уряд Японії пізніше прийме рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні

Уряд Японії спростував інформацію про нібито негласне рішення вже скасувати Олімпійські ігри в Токіо.

Заступник генерального секретаря уряду Японії Манабу Сакаї заявив, що питання про проведення Олімпіади ще буде розглядатися.

«Я хочу категорично спростувати це, так як це не відповідає дійсності», – сказав Сакаї, коментуючи публікацію Times про скасування літньої Олімпіади через пандемію Covid-19.

Сакаї додав, що пізніше буде прийнято рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні. Однак до цього моменту уряд має намір «як слід вести підготовку до проведення».

Раніше газета The Times з посиланням на високопоставлене урядове джерело повідомила, що влада Японії негласно прийшла до висновку про необхідність скасування Олімпійських ігор в Токіо, відкладених на літо 2021 року через пандемію Covid-19.

У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет розглядає сім варіантів проведення Олімпіади.

Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. У японській столиці зареєстровано майже 90 тисяч випадків інфікування, у всій країні – понад 340 тисяч.

Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.