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    Японія про скасування Олімпіади: Питання ще буде розглядатися

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    Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу - Японія про скасування Олімпіади: Питання ще буде розглядатися
    Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

    Уряд Японії пізніше прийме рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні

    Уряд Японії спростував інформацію про нібито негласне рішення вже скасувати Олімпійські ігри в Токіо.

    Заступник генерального секретаря уряду Японії Манабу Сакаї заявив, що питання про проведення Олімпіади ще буде розглядатися.

    «Я хочу категорично спростувати це, так як це не відповідає дійсності», – сказав Сакаї, коментуючи публікацію Times про скасування літньої Олімпіади через пандемію Covid-19.

    Сакаї додав, що пізніше буде прийнято рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні. Однак до цього моменту уряд має намір «як слід вести підготовку до проведення».

    Раніше газета The Times з посиланням на високопоставлене урядове джерело повідомила, що влада Японії негласно прийшла до висновку про необхідність скасування Олімпійських ігор в Токіо, відкладених на літо 2021 року через пандемію Covid-19.

    У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.

    Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет розглядає сім варіантів проведення Олімпіади.

    Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. У японській столиці зареєстровано майже 90 тисяч випадків інфікування, у всій країні – понад 340 тисяч.

    Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

    Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія уряд Олімпіада-2020
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