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    Моурінью не вірить в можливості збірної України

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    Жозе Моурінью вірить у збірну Англії - Моурінью не вірить в можливості збірної України
    Жозе Моурінью вірить у збірну Англії
    Фото з відкритих джерел

    Знаменитий тренер вважає, що Англія дійде до фіналу Євро-2020

    Один з провідних тренерів сучасності Жозе Моурінью, котрий зараз очолює «Рому», вважає, що Англія здолає Україну в чвертьфіналі Євро-2020 і дійде до фіналу.

    «Якщо обставини дозволять, то Англія вийде в фінал чемпіонату Європи. Я не бачу причин, з яких ця команда може поступитися Україні чи в півфіналі Чехії або Данії, – сказав Моурінью. – Ми повинні поважати футбол і непередбачуваність. Франція не вийшла в чвертьфінал, тому що не поважала суперника.

    На мій погляд, Англія готова до всього, і я буду дуже розчарований, якщо Англія не вийде до фіналу. Цій збірній потрібен баланс. Мають бути як погані, так і хороші моменти. Ми повинні бути збалансовані зараз, нам ще належить пройти довгий шлях».

    В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Англії зустрінеться зі збірною України. Поєдинок відбудеться в Римі, третього липня. Початок гри – о 22:00.

    Україна в 1/8 фіналу здолала шведів – 2:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Моурінью не вірить в можливості збірної України