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    Поразка Костюк, істерика в Росії, тріумф у Харкові, смерть рекордсмена

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    Олександр Зінченко готується стати батьком - Поразка Костюк, істерика в Росії, тріумф у Харкові, смерть рекордсмена
    Олександр Зінченко готується стати батьком
    Фото з відкритих джерел

    Головні новини спорту, які ви могли пропустити на початку тижня

    На «Ролан Гаррос» українок більше не залишилося. Остання наша представниця, Марта Костюк, поступилася минулорічній чемпіонці турніру Ізі Швентек.

    В Росії чергова істерика з привожу українських дій. Збентежило їх те, що на новій формі збірної України є мапа, на якій вкрадений Крим позначений як наша територія. Про тому, що жодна з країн-учасниць чемпіонату Європи не визнала півострів російським, це волання на болотах викликає лише посмішку. Навіть в УЄФА вимушені були виступити з заявою.

    Тим часом українська збірна вже у новій формі розгромила Кіпр з рахунком 4:0. Тепер наша команда відправиться в Румунію, де базуватиметься на чемпіонаті Європи. Його вона розпочне 13 червня в Амстердамі матчем проти збірної Нідерландів. У нашій групі також зіграють Північна Македонія та Австрія.

    У понеділок, 7 червня, пішов з життя легендарний незрячий масажист «Шахтаря» Володимир Ткаченко.

    Тим часом стало відомо, скільки зароблятиме Сергій Ребров у новому клубі.

    А ближче до ночі надійшло повідомлення, що в Англії через вибух на електростанції перервали футбольний матч.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Марта Костюк
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    Поразка Костюк, істерика в Росії, тріумф у Харкові, смерть рекордсмена