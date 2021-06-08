Поразка Костюк, істерика в Росії, тріумф у Харкові, смерть рекордсмена

Головні новини спорту, які ви могли пропустити на початку тижня

На «Ролан Гаррос» українок більше не залишилося. Остання наша представниця, Марта Костюк, поступилася минулорічній чемпіонці турніру Ізі Швентек.

В Росії чергова істерика з привожу українських дій. Збентежило їх те, що на новій формі збірної України є мапа, на якій вкрадений Крим позначений як наша територія. Про тому, що жодна з країн-учасниць чемпіонату Європи не визнала півострів російським, це волання на болотах викликає лише посмішку. Навіть в УЄФА вимушені були виступити з заявою.

Тим часом українська збірна вже у новій формі розгромила Кіпр з рахунком 4:0. Тепер наша команда відправиться в Румунію, де базуватиметься на чемпіонаті Європи. Його вона розпочне 13 червня в Амстердамі матчем проти збірної Нідерландів. У нашій групі також зіграють Північна Македонія та Австрія.

У понеділок, 7 червня, пішов з життя легендарний незрячий масажист «Шахтаря» Володимир Ткаченко.

Тим часом стало відомо, скільки зароблятиме Сергій Ребров у новому клубі.

А ближче до ночі надійшло повідомлення, що в Англії через вибух на електростанції перервали футбольний матч.