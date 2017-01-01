Юлія Джима: Зараз я навіть не згадую про олімпійську медаль

Українка також дала коментар з приводу дискваліфікації Ольги Зайцевої

Українська біатлоністка Юлія Джима висловила свою думку з приводу недавньої дискваліфікації Ольги Зайцевої, яку МОК позбавив срібла в олімпійській естафеті в Сочі, а також довічно відсторонив від олімпійського руху. Також наша співвітчизниця відповіла на питання, чи не знецінилася для неї перемога в Сочі у зв'язку з допінговими скандалами.



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Українка також дала коментар з приводу дискваліфікації Ольги Зайцевої

Українська біатлоністка Юлія Джима висловила свою думку з приводу недавньої дискваліфікації Ольги Зайцевої, яку МОК позбавив срібла в олімпійській естафеті в Сочі, а також довічно відсторонив від олімпійського руху.

Також наша співвітчизниця відповіла на питання, чи не знецінилася для неї перемога в Сочі у зв'язку з допінговими скандалами.

«Я Олю не сильно застала. Вона закінчувала, а я тільки почала з'являтися на вищому рівні. Я з нею мало спілкувалася, але завжди вважала сильною спортсменкою, дуже поважала і продовжую вважати, що їй не потрібно було приймати допінг. Я бачила, які вона робить тренування на відео, як вона мотивована, вміла терпіти, тому не могла повірити в те, що вона щось приймала. Вона дійсно сильна і самовіддана спортсменка», - сказала Джима.

Юлія розповіла про цінність олімпійського золота в Сочі.

«У мене таке було тільки перший рік. А зараз я навіть не згадую про олімпійську медаль. Треба забувати минулі успіхи і прагнути до нових нагород. Але коли мені нагадують, що я олімпійська чемпіонка, мені приємно. Вважаю, що наша перемога була заслуженою і цінною для нашої країни», - підсумувала українська біатлоністка.

Крім Ольги Зайцевої, МОК також дискваліфікував двох інших російських біатлоністок - Яну Романову і Ольгу Вілухіну. Остання втратила срібло у спринті, і ця нагорода перейшла до Віти Семеренко.

Нагадаємо, що Юлія Джима завоювала бронзові нагороди в двох стартових особистих гонках на Кубку світу - в індивідуальній гонці та спринті.

Джерело: xsport.ua