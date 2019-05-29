Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня



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ПКінний спорт був життям Ромен Брізар Фейсбук Ромен Брізар

Ромен Брізар вважалася однією з найталановитіших жокейок

21-річна французька вершниця Ромен Брізар померла від травм, отриманих в результаті падіння на скачках, які відбулися на минулому тижні на півдні Франції. В ході змагань чотири коні впали на землю. Ромен отримала серйозний удар голови.

Молоду спортсменку на вертольоті доправили в лікарню поблизу Нанта, проте лікарі врятувати її життя не змогли.

Сестра Ромен Марґо підтвердила інформацію про смерть наїзниці: «Як ви знаєте, вона впала з коня і боролася за своє життя. Але маленьке серце Ромен зупинилося, а очі закрилися».

Брізар вважалася дуже талановитим жокеєм і неодноразово перемагала в скачках.

Двоє жокеїв відбулися невеликими травмами, у ще одного діагностований перелом щелепи.

Джерело: equidia.fr