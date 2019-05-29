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    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня

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    ПКінний спорт був життям Ромен Брізар - Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    ПКінний спорт був життям Ромен Брізар
    Фейсбук Ромен Брізар

    Ромен Брізар вважалася однією з найталановитіших жокейок

    21-річна французька вершниця Ромен Брізар померла від травм, отриманих в результаті падіння на скачках, які відбулися на минулому тижні на півдні Франції. В ході змагань чотири коні впали на землю. Ромен отримала серйозний удар голови.

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    Молоду спортсменку на вертольоті доправили в лікарню поблизу Нанта, проте лікарі врятувати її життя не змогли.

    Сестра Ромен Марґо підтвердила інформацію про смерть наїзниці: «Як ви знаєте, вона впала з коня і боролася за своє життя. Але маленьке серце Ромен зупинилося, а очі закрилися».

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    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Юна французька вершниця загинула у наслідок падіння з коня
    Фейсбук Ромен Брізар

    Брізар вважалася дуже талановитим жокеєм і неодноразово перемагала в скачках.

    Двоє жокеїв відбулися невеликими травмами, у ще одного діагностований перелом щелепи.

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    Джерело: equidia.fr

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