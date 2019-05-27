Вінницькі фрі-файтери здобули три золота на чемпіонаті України



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В Києві відбувся чемпіонат України серед юніорів із фрі-файту.

Збірну Вінниці представляли п’ять спортсменів – вихованців клубів «Січ» і «Патріот». Четверо вінничан здобули медалі. Всього на рахунку команди три золота і одна бронза.

У чемпіонаті взяли участь спортсмени віком до 18 років. Лідер команди 17-річний Олександр Хуторянський напередодні чемпіонату регулярно посідав перші місця на різних змаганнях. Вінничанин виступав у ваговій категорії до 74 кг.

«Олександр Хуторянський показав себе з найкращого боку. Він переміг в чотирьох поєдинках. Причому в усіх – достроково: нокаутами, больовими та задушливими прийомами. Сашко поборов кількох титулованих спортсменів, чемпіонів із панкратіону та ММА», - розповів тренер збірної Вінниччини з фрі-файту Ігор Дишливенко.

Добре себе зарекомендував 18-річний Артур Блинда. Він став першим у вазі до 57 кг. Тренери високо оцінюють досягнення Артура, адже йому довелося перед чемпіонатом зганяти зайву вагу та конкурувати із сильними фрі-файтерами.

Також у вазі до 84 кг чемпіоном став 18-річний Павло Мельничук. Бронзу у категорії до 63 кг посів його одноліток Ярослав Галішевський.

«За підсумками цього змагання всі наші чемпіони здобули путівки на чемпіонат Європи з фрі-файту», - відзначив Ігор Дишливенко.

В подальших планах фрі-файтерів Вінниці – участь на Кубку Поділля у Тульчині. Він відбудеться першого червня.

«Вінницькі бійці прогресують. Вони виступають на хорошому рівні. Ми готуємося до наступних змагань і сподіваємося на подальші успіхи», - сказав президент Вінницької федерації фрі-файту Вадим Кудіяров.