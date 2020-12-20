Вперше в історії: українські гімнастки виграли золото чемпіонату Європи в командній першості

На чотирьох снарядах дівчата набрали 154,663 бала

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві. Турнір проходить в турецькому Мармарисі.

Про це повідомляється в Twitter чемпіонату.

Як повідомляє Міністерство молоді і спорту, у складі нашої команди були Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

На чотирьох снарядах дівчата набрали 154,663 бала.

Срібло здобула Румунія, у якої 154,496 пункту. Бронза отримала Угорщина із сумою 151,597.

The delighted Ukrainian team wins the 2020 European team title#Mersin2020 pic.twitter.com/dGWMEHxNwr — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 19, 2020





Жіноча збірна України вперше в історії виграла золото ЧЄ в командній першості.

Нагадаємо, чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вперше в своїй історії здобула золото на чемпіонаті Європи, який у ці дні триває в турецькому Мерсіні. Таке досягнення підкорилося нашим гімнастам вперше в історії. До того три чемпіонати континенту поспіль виграли росіяни.

Трохи раніше золото здобула юніорська збірна України, наставницею якої є Ірина Надюк. Пізніше наш Ілля Ковтун з сумою 79,599 виграв золото в індивідуальному багатоборстві, а Володимир Костюк, небагато від земляка відставши (79,298), здобув срібло.