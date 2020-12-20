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    Вперше в історії: українські гімнастки виграли золото чемпіонату Європи в командній першості

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    Українські гімнастки вперше виграли золото ЧЄ в командній першості - Вперше в історії: українські гімнастки виграли золото чемпіонату Європи в командній першості
    Українські гімнастки вперше виграли золото ЧЄ в командній першості

    На чотирьох снарядах дівчата набрали 154,663 бала

    Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві. Турнір проходить в турецькому Мармарисі. 

    Про це повідомляється в Twitter чемпіонату.

    Як повідомляє Міністерство молоді і спорту, у складі нашої команди були Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

    На чотирьох снарядах дівчата набрали 154,663 бала. 

     Срібло здобула Румунія, у якої 154,496 пункту. Бронза отримала Угорщина із сумою 151,597.


    Жіноча збірна України вперше в історії виграла золото ЧЄ в командній першості.

    Нагадаємо, чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вперше в своїй історії здобула золото на чемпіонаті Європи, який у ці дні триває в турецькому Мерсіні. Таке досягнення підкорилося нашим гімнастам вперше в історії. До того три чемпіонати континенту поспіль виграли росіяни.

    Трохи раніше золото здобула юніорська збірна України, наставницею якої є Ірина Надюк. Пізніше наш Ілля Ковтун з сумою 79,599 виграв золото в індивідуальному багатоборстві, а Володимир Костюк, небагато від земляка відставши (79,298), здобув срібло.

     Читайтпе також: Чемпіонський виступ українських гімнасток і гімн на їх честь на Євро-2020 (відео)
    Теги: спортивна гімнастика Збірна України Анастасія Бачинська Анастасія Мотак Ангеліна Радівілова золото
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