Вперше в історії: українські гімнастки виграли золото чемпіонату Європи в командній першості

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві. Турнір проходить в турецькому Мармарисі.

Про це повідомляється в Twitter чемпіонату.

Як повідомляє Міністерство молоді і спорту, у складі нашої команди були Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

The Ukrainian women claim first team gold at #Mersin2020

https://t.co/9Q6aFNxLUZ pic.twitter.com/Q95fB5eBWB