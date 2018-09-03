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    Захисник «Шахтаря» на правах оренди перейде в клуб, який є суперником «Динамо» у Лізі Європи

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    Едуард Соболь - Захисник «Шахтаря» на правах оренди перейде в клуб, який є суперником «Динамо» у Лізі Європи
    Едуард Соболь

    Клуб орендує гравця з правом викупу

    Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь продовжить кар'єру в чеському клубі «Яблонець».

    «Яблонець» орендує гравця на рік з правом викупу.

    Минулий сезон українець провів в чеській «Славії».

    У минулому сезоні Соболь відіграв 28 матчів і забив один гол.

    Нагадаємо, «Яблонець» зіграє в одній групі Ліги Європи з «Динамо».

    Соболь також міг перейти в угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, але з якихось причин перехід не відбувся.

    Як відомо, новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами.

    Джерело: zbirna.com

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