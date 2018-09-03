Захисник «Шахтаря» на правах оренди перейде в клуб, який є суперником «Динамо» у Лізі Європи
-
Розсилка
Едуард Соболь
Клуб орендує гравця з правом викупу
Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь продовжить кар'єру в чеському клубі «Яблонець».
«Яблонець» орендує гравця на рік з правом викупу.
Минулий сезон українець провів в чеській «Славії».
У минулому сезоні Соболь відіграв 28 матчів і забив один гол.
Нагадаємо, «Яблонець» зіграє в одній групі Ліги Європи з «Динамо».
Соболь також міг перейти в угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, але з якихось причин перехід не відбувся.
Як відомо, новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами.
Джерело: zbirna.com