Захисник «Шахтаря» на правах оренди перейде в клуб, який є суперником «Динамо» у Лізі Європи



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Едуард Соболь

Клуб орендує гравця з правом викупу

Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь продовжить кар'єру в чеському клубі «Яблонець».

«Яблонець» орендує гравця на рік з правом викупу.

Минулий сезон українець провів в чеській «Славії».

У минулому сезоні Соболь відіграв 28 матчів і забив один гол.

Нагадаємо, «Яблонець» зіграє в одній групі Ліги Європи з «Динамо».

Соболь також міг перейти в угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, але з якихось причин перехід не відбувся.

Як відомо, новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами.

Джерело: zbirna.com