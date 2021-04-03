  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зірковий вихованець «Динамо» готовий до переходу в «Шахтар»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Яремчук готовий пограти за донеччан - Зірковий вихованець «Динамо» готовий до переходу в «Шахтар»
    Роман Яремчук готовий пограти за донеччан
    Фото з відкритих джерел

    Нападник Роман Яремчук не відмовиться, якщо «гірники» викуплять його контракт у «Гента»

    Форвард збірної України Роман Яремчук відповість згодо, якщо «Шахтар» вийде на бельгійський «Гент», де грає киянин, з пропозицією викупити його трансфер. Про це нападник розповів в інтерв’ю телеканалу «Футбол».

    «Ніхто ж не знає, як складеться життя. Тема «Шахтаря» для мене не табу. Мене ж «Динамо», можна сказати, викинуло на вулицю. Ще й заробило на мені грошей. Я вважаю «Шахтар» топ-клубом Європи. Чому ні? Подивимося», – сказав Яремчук,

    Роман Яремчук народився у Львові. У 12 років потрапив у академію «Динамо». З 17 років залучався до лав збірних різних вікових категорій. Грав за «Динамо-2», був в оренді в «Олександрії». Проте за першу столичну команду провів усього 9 матчів і був проданий у «Гент». За бельгійський клуб провів більше ста матчів, у яких забив 42 голи.

    За національну збірну провів 21 матч і 6 разів вразив ворота суперників.

    У поточному чемпіонаті Бельгії 25-річний гравець провів за «Гент» 25 матчів і забив 15 м'ячів.

    Читайте також:

      Теги: ФК «Шахтар» Роман Яремчук
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies