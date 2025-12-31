Головна Спорт Новини
Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року
«Главком» бажає яскравих результатів та нових спортивних звитяг українським атлетам у 2026 році
колаж: glavcom.ua/Getty Images

Українці здобули багато яскравих перемог у 2025 році

«Главком» підбив спортивні підсумки року та опублікував перелік з 10 найкращих українських спортсменів.

До рейтингу потрапили боксер Олександр Усик, веслувальниця Людмила Лузан, художня гімнастка Таїсія Онофрійчук, фристайліст Олександр Окіпнюк, спортивний гімнаст Назар Чепурний, стрибун у воду Олексій Середа, фехтувальниці Влада Харькова та Аліна Комащук, легкоатлетка Ярослава Магучіх, борчиня Алла Белінська.

2026 рік обіцяє стати періодом серйозних випробувань для українського спорту. Вже у лютому розпочнеться зимова Олімпіада-2026 у Мілані. Для спортсменів у літніх видах наступного року розпочнеться період відбору на Олімпійські Ігри-2028.

«Главком» бажає яскравих результатів та нових спортивних звитяг українським атлетам у 2026 році.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

