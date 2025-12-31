Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року

«Главком» бажає яскравих результатів та нових спортивних звитяг українським атлетам у 2026 році

Українці здобули багато яскравих перемог у 2025 році

«Главком» підбив спортивні підсумки року та опублікував перелік з 10 найкращих українських спортсменів.

До рейтингу потрапили боксер Олександр Усик, веслувальниця Людмила Лузан, художня гімнастка Таїсія Онофрійчук, фристайліст Олександр Окіпнюк, спортивний гімнаст Назар Чепурний, стрибун у воду Олексій Середа, фехтувальниці Влада Харькова та Аліна Комащук, легкоатлетка Ярослава Магучіх, борчиня Алла Белінська.

2026 рік обіцяє стати періодом серйозних випробувань для українського спорту. Вже у лютому розпочнеться зимова Олімпіада-2026 у Мілані. Для спортсменів у літніх видах наступного року розпочнеться період відбору на Олімпійські Ігри-2028.

«Главком» бажає яскравих результатів та нових спортивних звитяг українським атлетам у 2026 році.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.