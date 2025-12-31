Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя

Окампос перебуває під наглядом лікарів

Відомий аргентинський вінгер Лукас Окампос, який раніше захищав кольори «Севільї», «Монако» та «Мілана», опинився в лазареті через рідкісне медичне ускладнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

У 31-річного футболіста, який зараз виступає за мексиканський «Монтеррей», діагностували параліч Белла. Це ситуація, яка характеризується раптовою слабкістю або повним паралічем м’язів однієї половини обличчя. За офіційною інформацією клубу та медичними висновками, причиною недуги став агресивний вірус, що вразив лицьовий нерв гравця. У результаті Окампос тимчасово втратив контроль над мімікою лівої частини обличчя: він не може повноцінно закривати око, посміхатися чи керувати м'язами рота.

Ситуація навколо здоров’я аргентинця мала й інші версії розвитку подій. Спочатку в мережі з’явилася інформація, що параліч став наслідком травми під час падіння зі скейтборда, проте керівництво клубу спростувало ці домисли. Цей інцидент продовжив низку невдач, які переслідують Окампоса останнім часом. Лише кілька тижнів тому гравець отримав перелом зап’ястя та травму обличчя внаслідок нещасного випадку: він намагався швидко допомогти доньці під час занять верховою їздою, але не впорався з керуванням моноколесом і впав на асфальт. Через попередній травматизм вінгер уже пропустив два місяці, і новий медичний діагноз знову відтермінував його повноцінне повернення.

Наразі Окампос перебуває під наглядом фахівців і має дотримуватися суворого спокою протягом щонайменше одного тижня. Після завершення курсу лікування медики проведуть повторну оцінку його клінічного стану, щоб визначити терміни повернення до тренувань у загальній групі. Попри черговий удар долі, гравець зберігає оптимізм: у своїх соцмережах він опублікував фото з пов'язкою на оці та підписом «Січень буде кращим». У поточному сезоні за «Монтеррей» аргентинець встиг продемонструвати високу результативність, забивши 5 голів та віддавши 6 асистів у 15 матчах, тому клуб робить усе можливе для його якнайшвидшого одужання перед початком Клаусури-2026 (національної першості, яка проводиться у другій частині сезону).

Нагадаємо, що голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй. На 30-й хвилині зустрічі Монгед Абузаїд вийшов до меж свого штрафного майданчика і впав на газон. Арбітр зупинив гру на 10 хвилин, щоб медики надали йому допомогу. Абузаїд швидко прийшов до тями і продовжив матч. Зазначається, що медики зробили швидкий тест на рівень глюкози у крові.