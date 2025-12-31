Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя
Аргентинець виступав за нідерландський «Аякс», після чого отримав запрошення перейти до мексиканської команди
фото: офіційний сайт ФК «Монтеррей»

Окампос перебуває під наглядом лікарів

Відомий аргентинський вінгер Лукас Окампос, який раніше захищав кольори «Севільї», «Монако» та «Мілана», опинився в лазареті через рідкісне медичне ускладнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca. 

У 31-річного футболіста, який зараз виступає за мексиканський «Монтеррей», діагностували параліч Белла. Це ситуація, яка характеризується раптовою слабкістю або повним паралічем м’язів однієї половини обличчя. За офіційною інформацією клубу та медичними висновками, причиною недуги став агресивний вірус, що вразив лицьовий нерв гравця. У результаті Окампос тимчасово втратив контроль над мімікою лівої частини обличчя: він не може повноцінно закривати око, посміхатися чи керувати м'язами рота.

Ситуація навколо здоров’я аргентинця мала й інші версії розвитку подій. Спочатку в мережі з’явилася інформація, що параліч став наслідком травми під час падіння зі скейтборда, проте керівництво клубу спростувало ці домисли. Цей інцидент продовжив низку невдач, які переслідують Окампоса останнім часом. Лише кілька тижнів тому гравець отримав перелом зап’ястя та травму обличчя внаслідок нещасного випадку: він намагався швидко допомогти доньці під час занять верховою їздою, але не впорався з керуванням моноколесом і впав на асфальт. Через попередній травматизм вінгер уже пропустив два місяці, і новий медичний діагноз знову відтермінував його повноцінне повернення.

Наразі Окампос перебуває під наглядом фахівців і має дотримуватися суворого спокою протягом щонайменше одного тижня. Після завершення курсу лікування медики проведуть повторну оцінку його клінічного стану, щоб визначити терміни повернення до тренувань у загальній групі. Попри черговий удар долі, гравець зберігає оптимізм: у своїх соцмережах він опублікував фото з пов'язкою на оці та підписом «Січень буде кращим». У поточному сезоні за «Монтеррей» аргентинець встиг продемонструвати високу результативність, забивши 5 голів та віддавши 6 асистів у 15 матчах, тому клуб робить усе можливе для його якнайшвидшого одужання перед початком Клаусури-2026 (національної першості, яка проводиться у другій частині сезону).

Нагадаємо, що голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй. На 30-й хвилині зустрічі Монгед Абузаїд вийшов до меж свого штрафного майданчика і впав на газон. Арбітр зупинив гру на 10 хвилин, щоб медики надали йому допомогу. Абузаїд швидко прийшов до тями і продовжив матч. Зазначається, що медики зробили швидкий тест на рівень глюкози у крові.

Теги: Лукас Окампос НОВИНИ ФУТБОЛУ вірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван приєднається до Олександра Сватка, Геннадія Синчука та Євгена Чеберка, які теж грають в американській лізі
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
Сьогодні, 02:15
Гвардіола: Я набрав чотири-п'ять зайвих кілограмів через те, що з'їв та випив
Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята
26 грудня, 23:25
На президента «Фенербахче» Садеттіна Сарана можуть очікувати серйозні проблеми
Президент титулованого футбольного клубу провалив тест на наркотики – ЗМІ
24 грудня, 11:56
«Динамо» пробилося до плейоф Юнацької ліги УЄФА
Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» зіграло внічию із «Гіберніаном» у матчі-відповіді
11 грудня, 10:48
Українці опинилися у групі 5, де їхніми суперниками стали збірні Румунії, Казахстану й Північної Ірландії
Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)
10 грудня, 13:40
Перед жеребкуванням підопічні Дмитра Михайленка потрапили до третього кошика посіву Ліги А
Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
10 грудня, 11:15
Антиросійський плакат було розгорнуто на матчі 26 березня 2024 року
УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі
5 грудня, 18:40
У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 10:47
Через пошкодження Олександр не допоміг національній команді в останніх матчах відбору до Чемпіонату світу-2026
Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»
2 грудня, 00:55

Новини

Санон відзначився результативною грою в матчі баскетбольного Єврокубка
Санон відзначився результативною грою в матчі баскетбольного Єврокубка
Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року
Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року
Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя
Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя
Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua