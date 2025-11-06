Захиснику «Тоттенгема» погрожували пістолетом за відмову в співпраці

Удоджі отримав підтримку від свого клубу

Футбольний клуб «Тоттенгем» підтвердив, що захисник команди, Дестіні Удоджі, став жертвою погроз пістолетом з боку менеджера. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався шостого вересня на одній з вулиць у Барнеті, на півночі Лондона. Поліція Лондона повідомила, що отримала виклик пізно ввечері щодо повідомлень про погрози вогнепальною зброєю на адресу «чоловіка віком близько двадцяти років». У результаті подальшого розслідування правоохоронці з'ясували, що від цієї ж 31-річної особи погрози отримав іще один чоловік. «Офіцери поговорили з жертвою, і в ході розслідування також повідомлялося, що іншому чоловіку, віком близько двадцяти років, та сама особа нібито шантажувала і погрожувала», – зазначено в поліцейській заяві. На щастя, внаслідок жодного з інцидентів ніхто не постраждав. Підозрюваний футбольний агент, 31-річний чоловік, був заарештований у понеділок, восьмого вересня. Його допитали за підозрою у шантажі, зберіганні вогнепальної зброї з умислом та керуванні транспортним засобом без посвідчення. Наразі чоловіка звільнено під заставу, а розслідування триває.

Про те, що 22-річний італійський легіонер став жертвою злочину, вперше повідомило італійське видання TuttoMercato у вівторок, 5 листопада 2025 року. Причиною конфлікту, за повідомленнями, стало небажання італійського захисника продовжувати співпрацю зі своїм агентом.

У відповідь на це, лондонський клуб оприлюднив свою офіційну позицію: «Ми надаємо Дестіні та його родині підтримку від моменту інциденту і продовжимо це робити. Оскільки йдеться про юридичну справу, ми не можемо давати подальших коментарів», – йдеться в заяві представника «Тоттенгема», наданій британським ЗМІ.

Удоджі, який приєднався до «Тоттенгема» у 2022 році, уже за сім днів після інциденту вийшов на поле, зігравши у матчі проти «Вест Гема». На рахунку захисника 75 матчів, два забитих голи та чотири результативні передачі.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».