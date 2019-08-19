Завтра у Києві збираються офіційно усунути керівника, який нахамив спортсменці



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Олександр Башенко близький до відставки УНІАН

Позачергова конференція Федерації велосипедного спорту України відбудеться 20 серпня

Дирекції Федерації велоспорту України рекомендовано виключити президента Олександра Башенка з членів організації. Про це у Facebook повідомив спортивний юрист Юрій Юрченко. Він підкреслив, що поведінку Башенка в ставленні до чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей визнано неприйнятною для члена Федерації велоспорту України.

Долю Башенка буде визначено за час позачергової конференції ФВУ, яка відбудеться 20 серпня.

Нагадаємо, 28 червня Федерація велоспорту на своїй сторінці в Facebook привітала з перемогою на Європейських іграх не Соловей, а голову Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора. Соловей заявила, що Мухомор не має відношення до її перемоги, після чого Башенко нахамив спортсменці, а також почав погрожувати тим, що вижене її зі збірної України.

На початку липня у Києві відбулася акція на підтримку Соловей, на якій мітингувальники вимагали відправити Башенка у відставку.