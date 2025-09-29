Головна Світ Політика
Орбан: Угорщина не підтримує стратегію ЄС протистояти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Орбан не хоче йти проти Росії
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв сучасний ЄС зі «старими імперіями», які намагалися підпорядкувати собі інші народи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз нібито готується до тривалого протистояння з Росією, і наголосив, що Будапешт не підтримує таку стратегію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hir TV.

За словами Орбана, у Брюсселі заявляють, що метою на десятиліття є перемога над Росією на Сході, а для цього кожна країна, компанія та громадянин ЄС мають діяти в цьому напрямку. Угорський прем’єр підкреслив, що Угорщина не прагне брати участь у такому протистоянні.

Орбан також порівняв сучасний ЄС зі «старими імперіями», які намагалися підпорядкувати собі інші народи.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву щодо майбутнього України після завершення війни. В інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet він фактично передбачив поділ української території на три частини.

За словами угорського прем'єра результатом розділу України стануть «російська зона, демілітаризована зона та західна зона»: «Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати», – продовжив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія виграла війну в Україні.

«Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну», – сказав він. Орбан додав, що питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.

Також, зі слів Орбана, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну.

До слова, за повідомленням Politico, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.

Варто зазначити, що депутат європейського парламенту Гельмут Брандштеттер написав, що Україна не обирала війну і назвав Орбана дурнем через його спротив вступу України до ЄС.

«Який же ти дурний, Вікторе Орбан. Україна не обирала війну. Це твій друг, воєнний злочинець Путін, зробив цей вибір. І коли європейці вирішуватимуть питання членства України в ЄС, у тебе буде час подумати про власну корупцію».

Теги: Європейський Союз Віктор Орбан Угорщина росія

Читайте нас

