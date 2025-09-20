Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі

Понівечено декілька вантажних авто компанії

Росія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі у суботу, 20 вересня. Окупанти вдарили ракетою. Як інформує «Главком», про це у коментарі «РБК-Україна» повідомив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі.

«Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив Демченко.

У мережі також поширили кадри наслідків ракетного удару по складу АТБ у Дніпрі.

Нагадаємо, Росія завдала чергового масованого удару по території України, використавши 619 засобів повітряного нападу. Силам оборони України вдалося збити або придушити 583 з них, зокрема понад 30 ракет.

При цьому в Дніпрі було зафіксовано пряме попадання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Унаслідок обстрілу десятки людей поранені, троє загинули.

Також у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Тим часом, у російському Міноборони видали цинічне пояснення масованого удару по Україні в ніч на 20 вересня, унаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та безліч постраждалих. Так, у зведенні російського військового відомства зазначено, що нібито удару було завдано по підприємствах українського військово-промислового комплексу, відповідальних за розробку ракетних комплексів і БпЛА.