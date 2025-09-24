Головна Країна Події в Україні
Російські війська обстріляли історичну частину Херсона (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Російські війська обстріляли історичну частину Херсона (відео)
Обійшлося без постраждалих
фото: скріншот з відео

Херсонська МВА надає допомогу жителям після нічного обстрілу

У ніч на 24 вересня російські війська завдали удару по історичній частині Херсона. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, а будівлі отримали значні пошкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

«Цієї ночі дісталося історичній частині Херсона. Ворог цілеспрямовано вів вогонь по старій забудові. Будинки значно пошкоджені. Внаслідок обстрілів виникли пожежі», – повідомив Шанько.

За його словами, обійшлося без постраждалих, а одному з місцевих жителів вдалося врятуватися від пожежі у власній оселі.

Наразі соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації обійшли всі пошкоджені будинки, надавши жителям необхідні консультації. 

Нагадаємо, 31 серпня російська окупаційна армія обстріляла центр Херсона. Через ворожий обстріл є поранені. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 10:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона.

Під ударами опинився один з медзакладів міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 54-річний чоловік. Він отримав уламкове поранення живота.

Херсон росія обстріл

