Скандально відома співачка-путіністка вимагає передати їй пісні Пугачової

Максим Бурич
Співачка-путіністка цинічно зазначила, що ці пісні люди мають чути лише від тих, хто «не називав їх холопами та рабами»
Путіністка Циганова: «Це спадщина, а не її власність»

Російська співачка-путіністка Вікторія Циганова, відома своєю фанатичною підтримкою агресивної політики Кремля, виступила з абсурдною заявою. Артистка вимагає передати їй право на виконання пісень Алли Пугачової, аргументуючи це тим, що композиції «не належать» співачці, яка залишила РФ та засудила війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вікторія Циганова впевнена, що пісні, які десятиліттями асоціювалися з Аллою Пугачовою, мають бути «експропрійовані». На її думку, творча спадщина належить не виконавцю, а авторам, які залишилися в Росії, тому твори мають змінити «голос».

«Хороші пісні завжди повинні звучати. Це ж пісенна спадщина, яка не просто належить цій Примадонні. Їх складали композитори, поети. І лише тому, що людина зрадила батьківщину і поїхала, ці пісні не повинні переставати звучати», – заявила Циганова.

Пропагандистка пішла далі у своїх міркуваннях, порівнюючи естрадні хіти з релігійними текстами. Вона вважає, що через від’їзд Пугачової «спадщина не повинна пропадати», адже пісня нібито «рятує людей і несе багато важливого».

При цьому Циганова не втратила нагоди вкотре дорікнути співачці, яка відмовилася підтримувати вбивства українців, звинувативши її у «зраді» та нарцисизмі.

Попри те, що творчий стиль Циганової, побудований на «шансоні» та пропагандистських гаслах, кардинально відрізняється від репертуару Пугачової, вона вже намітила собі кілька композицій. До списку «бажаного» потрапили «Этот мир» (авторства Леоніда Дербеньова) та «Куда уходит детство».

Співачка-путіністка цинічно зазначила, що ці пісні люди мають чути лише від тих, хто «не називав їх холопами та рабами», натякаючи на заяву Пугачової.

Нагадаємо, напередодні співачка Міла Нітіч відіграла перший сольний концерт після ребрендингу свого проєкту Mila Nitich. Перед початком шоу, яке пройшло в одному з павільйонів Національного комплексу «Експоцентр України» столиці, гостям показали відео. В ньому засвітилась і російська співачка Алла Пугачова

На екрані гостям концерту показали оголошення лауреатів міжнародного конкурсу «Нова хвиля 2009», який проходив в латвійській Юрмалі. Тоді Міла Нітіч отримала від Алли Пугачової «Золоту зірку Алли» та $50 тис. для розвитку кар'єри. Після початку повномасштабної війни російська співачка з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, та двома неповнолітніми дітьми переїхали з РФ до Ізраїлю. Періодично зіркова родина живе на Кіпрі та у Латвії.

