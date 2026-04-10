День комфортних перемог. Усі результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

glavcom.ua
«Райо Вальєкано» може перевершити свій рекорд 25-річної давнини та вперше вийти у півфінал єврокубка
фото: Reuters

Переможці матчів мали запас щонайменше у два голи 

Відбулися перші матчі 1/4 фіналу третього за силою клубного турніру Європи – Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком»

Найкращий матч дня

Попри те, що одразу три поєдинки завершилися з рахунком 3:0, найкращим матчем дня у Лізі конференцій було обрано поєдинок «Райо Вальєкано» і «АЕКа». Господарі дуже швидко захопили ініціативу і вже на 2-й хвилині відкрили рахунок: Ільяс Ахомаш отримав передачу від Альваро Гарсії та точно пробив у правий кут. Після цього мадридці не зупинилися й продовжили тиснути, а «АЕК» намагався відповісти своїми моментами, але їм завадили і захист, і надійна гра Аугусто Батальї.

На 20-й хвилині «Райо» забив удруге після ефектного удару Флоріана Лежена п’ятою, однак після перегляду VAR гол скасували через офсайд. Та це не збило господарів з ритму: вже у компенсований час першого тайму Унай Лопес опинився в правильному місці після рикошету і збільшив перевагу до 2:0.

Після перерви гра стала жорсткішою й нервовішою. Було багато боротьби, фолів і жовтих карток, а АЕК кілька разів намагався повернутися в матч. Проте епізод, який вбив всі шанси на камбек від греків, стався на 72-й хвилині. Тоді після перегляду VAR арбітр призначив пенальті у ворота гостей, який Ісі Паласон спокійно реалізував. Наприкінці матчу іспанці вже спокійно контролювали події на полі, а «АЕК» так і не знайшов способу відігратися. У підсумку мадридці здобули переконливу перемогу завдяки швидкому старту, яка допомогла їм відволіктися від плачевної ситуації в Ла Лізі. 

«Кристал Пелес» – «Фіорентина»

Іншим цікавим поєдинком став матч «Кристал Пелес» та «Фіорентини», адже переможець цієї пари є потенційним суперником донецького «Шахтаря». Перший тайм фактично задав тон усьому протистоянню. Лондонці поступово взяли м’яч під контроль і збільшували тиск, змушуючи суперника все глибше сідати в оборону. Перший результат настав на 21-й хвилині: після контакту з Додо арбітр спочатку без вагань вказав на «позначку», а після перевірки епізоду системою VAR остаточно підтвердив своє рішення. До м’яча впевнено підійшов Жан-Філіп Матета і, не залишивши шансів Давіду де Хеа, холоднокровно реалізував пенальті. Після пропущеного голу темп гри не знизився, а господарі, навпаки, додали в агресії та швидкості. Вже за кілька хвилин їхня перевага стала подвійною: після одного з загострень з флангів Тайрік Мітчелл опинився у потрібній точці штрафного майданчика і зумів зіграти на добиванні, переправивши м’яч у сітку. 

Після перерви «Фіорентина» спробувала змінити хід подій, додавши в швидкості та активніше використовуючи фланги. Найближчим до того, щоб повернути інтригу, був Джованні Фаббіан, який після одного з епізодів небезпечно пробивав і змусив трибуни завмерти, адже м’яч після його удару влучив у поперечину. Проте цей момент не допоміг італійцям відчути гру. 

Наприкінці лондонці впевнено довели матч до логічного завершення вже в компенсований час: Даїчі Камада виконав точну подачу в штрафний майданчик, де Ісмаїла Сарр виграв позиційну боротьбу і ефектним ударом головою відправив м’яч у «дев’ятку», остаточно закривши питання щодо переможця. Таким чином, саме англійська команда наразі має високі шанси стати суперником українського клубу в 1/2 фіналу турніру. 

Інші матчі 

В інших матчах «Шахтар» зумів переграти АЗ з розгромним рахунком 3:0. Як повідомлялося в огляді матчу, на 72-й хвилині Педріньйо відкрив рахунок дальнім ударом із рикошетом від стійки. Після цього українська команда швидко закріпила перевагу: на 81-й хвилині Аліссон зіграв на добиванні, а ще за дві хвилини оформив дубль після передачі Егіналду. Дзеркальним до цього поєдинку вийшла зустріч «Майнца» і «Страсбурга», де навпаки все вирішилося у першому таймі завдяки двом голам від представників Бундесліги. 

Наступні матчі пройдуть за тиждень, 16 квітня, і визначать чотирьох півфіналістів Ліги конференцій. 

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перші матчі

«Шахтар» – АЗ 3:0 (0:0)

  • Голи: Педріньйо (72), Аліссон (81, 83)

«Кристал Пелес» – «Фіорентина» 3:0 (2:0)

  • Голи: Матета (24), Мітчелл (31), Сарр (90)

«Райо Вальєкано» – «АЕК» Афіни 3:0 (2:0)

  • Голи: Ахомаш (2), Лопес (45+2), Паласон (74) 

«Майнц» – «Страсбург» 2:0 (2:0)

  • Голи: Сано (11), Пош (19) 

Нагадаємо, що суперкомп'ютер спрогнозував переможця Ліги конференцій

