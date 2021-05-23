Збірна України без легіонерів сенсаційно врятувалася в грі з Бахрейном

В збірної України є ще три тижні на підготовку

Перший контрольний матч перед Євро команда Андрія Шевченка провела не дуже вдало

Несподіванкою завершився перший з трьох запланованих товариських матчів перед чемпіонатом Європи. Збірна України приймала в Харкові команду Бахрейна і лише на останніх хвилинах змогла уникнути поразки.

Команда Андрія Шевченка тиждень готувалася до цієї гри. Не було основних гравців. Ярмоленко, Зінченко, Малиновський, Соболь, Яремчук ще не завершили сезон у своїх клубах, тож половину основного складу в складі не було. Але основна обойма виглядала цілком пристойно.

Збірна України звично тримала м'яч, намагаючись розхитати захисні порядки гостей. Вдавалося це не дуже якісно. В першому таймі таким "колуном" виглядав хіба що захисник Миколенко. Небезпечних моментів було обмаль, тому сподівання на покращення гри перенесли на другий тайм.

Після перерви справді гра стала другою. Українці заграли гостріше, проте й суперник отримав нагоди контратакувати. І в одному з епізодів свого досяг. Воротар Анатолій Трубін, перериваючи передачу, врізався в суперника й заробив пенальті.

Гол Байхрейну став ключовим у зустрічі. Караваєв, Циганков, Домбик, що вийшли на заміну, значно пожвавили гру. І малюнок гри змінився на гостроатакуючий. Двічі міг забивати Шапаренко, а пощастило, як завжди, найхитрішому. На простріл Довбика в штрафному майданчику першим зреагував Циганков - 1:1.

В цілому, гра збірної України була рівною. Команда контролювала м'яч, але до такої манери гри, якою дотримуються провідні команди, не вистачало креативу. Нестандартних дій було небагато, звідси й чергова нічия. Сподіваємося, що наступного разу, в грі проти Північної Ірландії в Дніпрі, коли з'їдуться провідні гравці, картина буде дещо іншою.

В будь-якому разі, є ще три тижні на підготовку.

Товариський матч

Україна — Бахрейн — 1:1 (0:0)

Голи: Циганков (90+1) — Дхія (75, з пенальті).

Україна: Трубін, Тимчик (Караваєв, 78), Кривцов (Попов, 63), Матвієнко, Миколенко, Степаненко (к) (Судаков, 46), Шапаренко, Макаренко (Сидорчук, 63), Зубков (Циганков, 46), Марлос, Беседін (Довбик, 46).

Запасні: Бущан, Пятов, Сирота, Леднєв, Бондаренко, Забарний.

Бахрейн: Лутфалла, Набіль, Бакер, Шамсан, Абдулла (к), Харам, Аль-Шейх (Аль-Асфур, 85), Мархун (Мадан, 75), Аль-Асвад (Дхія, 65), Аль-Хумайдан (Хелаїф, 75), Аль-Румаїхі (Абдулджаббар, 85).