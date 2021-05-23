Основний нападник збірної Україні зазнав травми перед Євро

Яремчук не дограв матч, а Безус допоміг «Генту» продовжити боротьбу за єврокубки

В останньому матчі групи, яка боролася за місце в плей-оф чемпіонату Бельгії і де розіграється путівка в Лігу конференцій, «Гент» обіграв «Мехелен» (2:1) і посів перше місце. Українці Роман Яремчук і Роман Безус вийшли в основному складі.

Одним з героїв матчу став Безус, який на 57-й хвилині вивів свою команду вперед. Це був третій гол українського півзахисника в трьох останніх матчах за «Гент» і сьомий у сезоні. Через 10 хвилин Роман ще й асистував Таріку Тіссудалі і останній подвоїв перевагу гостей. «Мехелен» відповів лише одним голом.

Роман Яремчук матч не дограв. Його замінили через травму. Про її складність стане відомо пізніше.

У плей-оф за Лігу конференцій «Гент» зустрінеться або з «Андерлехтом» або з «Антверпеном».

Національна команда тим часом 23 травня зіграє проти збірної Бахрейну. Це буде перший матч дружини Андрія Шевченка в рамках підготовки до чемпіонату Європи. Тренер розповів, чого очікує від зустрічі.

Раніше національну команду через травму залишив Віталій Буяльський.

Раніше стало відомо, де збірна Шевченка гратиме товариські матчі.