«Будівельник» пішов у відпустку. Останнім півфіналістом Суперліги став «Дніпро»

Чемпіони України здобули вирішальну перемогу в п‘ятому матчі чвертьфінальної серії

Неймовірний камбек вдався чемпіону України з баскетболу «Дніпру». Перемогу над «Будівельником» в плей-оф Суперліги він зміг оформити після двох стартових поразок. «Дніпро» так розігнався під час п'ятого матчу серії, що не зупинився аж до сирени. В ударі були гравці збірної Іссуф Санон і В'ячеслав Кравцов. На двох вони набрали 40 очок. А справу було зроблено вже після третьої чверті. Тоді перевага господарів досягла 25 очок. Втримати її дніпровцям труднощів не склало – 107:84.

В 1/2 фіналу «Дніпро» зіграє із сусідом з Кам'янського «Прометеєм». Інший фіналіст визначиться в протистоянні між «Київ-Баскетом» та «Запоріжжям».

«Ігри були гідні фіналу, – сказав після гри центровий «Дніпра» В’ячеслав Кравцов. – Команда «Будівельни» дуже непроста. Можливо, вони не могли намацати гру на початку сезону. Прте згодом набрали потужний хід і вийшли до плей-оф з сьомого місця. На сьогодні воно не зовсім відповідає їхній силі».

Тим часом бронзовий призер чемпіонату світу і володар Кубку світу Станіслав Горуна став чемпіоном Європи. У хорватському місті Пореч на 56-му чемпіонаті Європи з карате у чоловічому куміте вагової категорії до 75 кг львів'янин переміг свого давнього суперника з Азербайджану, легендарного Рафаеля Агаєва – 5-разового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, переможця Всесвітніх та Європейських ігор. Бій завершився з рахунком 3:1 на користь українця.