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    У німецький Бундеслізі впав «вічний» рекорд легендарного Мюллера

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    Роберт Левандовський увійшов в історію - У німецький Бундеслізі впав «вічний» рекорд легендарного Мюллера
    Роберт Левандовський увійшов в історію
    Фото з відкритих джерел

    Левандовський покращив досягнення на останній хвилині останнього матчу сезону

    Польський нападник «Баварії» Роберт Левандовський надовго увійшов в історію чемпіонатів Німеччини. Найкращий бомбардир Європи забив гол на 90-й хвилині в матчі з «Аугсбургом» (5:2). Форвард перевершив «вічний» рекорд колишнього нападаючого «Баварії» Герда Мюллера.

    Левандовський першим був на підборі в штрафному майданчику суперника і відправив м'яч у ворота на останній хвилині основного часу заключного матчу сезону Бундесліги. Таким чином, Роберт забив 41-й гол за 29 матчів у сезоні Бундесліги. Рекорд протримався 49 років.

    У сезоні-1972/1973 німець забив 36 голів, в 1969/1970 – 38, а рекорд він встановив у чемпіонаті –1971/1972, коли відзначився 40 м'ячами.

    Мюнхенська «Баварія» достроково завоювала чемпіонство, коли в матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини дортмундська «Боруссія» обіграла «РБ Лейпциг» з рахунком 3:2.

    Левандовський виграє цього сезону й «Золотий бутс», адже набагато випереджає конкурентів Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Кіліана Мбаппе і Каріма Бензема.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Роберт Левандовскі
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    У німецький Бундеслізі впав «вічний» рекорд легендарного Мюллера