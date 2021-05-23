Шевченко визначився з заявкою на матч з Бахрейном і на Євро

Андрій Шевченко знає, з ким поїде на Євро

Головний тренер збірної України не зможе розраховувати на низку виконавців

На чемпіонаті Європи з футболу тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на травмованих Жуніора Мораеса, Віталія Буяльського, Валерія Бендаря, під питанням участь Євгена Коноплянки, котрий не тренувався з березня. Захворів Віктор Корнієнко.

За словами наставника, він уже визначився з кандидатами, які увійдуть до заявки на Євро, на 95%. Ті, хто складають решту п’ять, сьогодні напевно вийдуть на поле в товариському матчі з Бахрейном.

До стартового протоколу на гру, яка розпочнеться о 21:00, увійшли 23 футболісти.

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Богдан Леднєв, Артем Бондаренко, Микола Шапаренко, Марлос, Віктор Циганков, Євген Макаренко, Олександр Зубков, Олександр Караваєв.

Нападники: Артем Беседін, Артем Довбик.

Де дивитися матч Україна – Бахрейн