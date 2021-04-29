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    Світоліна не реалізувала шість матчболів і вилетіла з турніру в Мадриді

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    Еліна Світоліна всіх здивувала поразкою на турнірі в Мадриді - Світоліна не реалізувала шість матчболів і вилетіла з турніру в Мадриді
    Еліна Світоліна всіх здивувала поразкою на турнірі в Мадриді
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка зазнала прикрої поразки від швейцарки Тайхманн

    Еліна Світоліна зачохлила ракетку вже на старті великого тенісного турніру в Мадриді з призовим фондом у €2,5 млн. Українка зустрічалася з суперницею зі Швейцарії Жиль Тайхманн і зазнала дуже прикрої поразки. Одеситка легко виграла перший сет, поступилася в другому, а у вирішальному за рахунку 5:1 подавала на матч, але не змогла реалізувати 6 матчболів і, в підсумку, поступилася на тай-брейку – 6:2, 4:6, 6:7(5).

    Раніше Світоліна і Тайхманн зустрічалися одного разу і перемогу здобула українка.

    За участь у турнірі Еліна заробила €15 тис.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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