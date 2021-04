Світоліна не реалізувала шість матчболів і вилетіла з турніру в Мадриді

Еліна Світоліна зачохлила ракетку вже на старті великого тенісного турніру в Мадриді з призовим фондом у €2,5 млн. Українка зустрічалася з суперницею зі Швейцарії Жиль Тайхманн і зазнала дуже прикрої поразки. Одеситка легко виграла перший сет, поступилася в другому, а у вирішальному за рахунку 5:1 подавала на матч, але не змогла реалізувати 6 матчболів і, в підсумку, поступилася на тай-брейку – 6:2, 4:6, 6:7(5).

@jilteichmann comes from 5-1 down in the final set and saves SIX match points to defeat No.4 seed Svitolina!#MMOPEN pic.twitter.com/p36TX3iCDA