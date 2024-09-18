Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу

Вирішальний поєдинок у груповому етапі збірна України проведе проти Афганістану 21 вересня

Збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Україна розпочала чемпіонат світу-2024 з розгромної поразки від Аргентини (1:7). І йшла на останньому місці в турнірній таблиці групи C за підсумками першого туру: Ангола розпочала мундіаль теж з поразки, але програла з меншою різницею м'ячів Афганістану (4:6).

Українці відкрили рахунок на сьомій хвилині гри. «Синьо-жовті» заробили пенальті, який реалізував Євгеній Жук.

Перший тайм Україна закінчила з перевагою у два м'ячі над Анголою. Дублем відзначився Ігор Корсун, після чого ангольці скоротили рахунок зусиллями Елбера.

Після перерви Україна ще двічі забила у стартову 10-хвилинку. Після того, як Ангола не реалізувала шанс скоротити рахунок, майже одразу ж відзначився Андрій Мельник. А менш ніж через дві хвилини п'ятий м'яч забив Михайло Зварич.

На 32-й хвилині Україна зробила рахунок 6:1 зусиллями Ігоря Чернявського. Ангольці змогли відігратися на останній хвилині зустрічі зусиллями Веду, однак за сім секунд до кінця Назар Швед встановив остаточний рахунок — 7:2.

Чемпіонат світу з футзалу. Другий тур

Ангола – Україна 2:7

Голи: Елбер, 17, Веду, 40 — Жук, 7 (пенальті), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40

У турнірній таблиці Україна піднялася на третє місце – поступається Афганістану, що йде на другій позиції, різницею м'ячів.

Турнірна таблиця групи С

Аргентина – 3 очки (1 матч), 7:1 (різниця м'ячів) Афганістан – 3 очки (1), 6:4 Україна – 3 очки (2), 8:9 Ангола – 0 очок (2), 6:14

Вирішальний поєдинок у груповому етапі збірна України проведе проти Афганістану у суботу, 21 вересня. Перемога у цьому матчі виведе «синьо-жовтих» у плейоф чемпіонату світу.