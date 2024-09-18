Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу
Українці розгромили команду Анголи
фото: Асоціація футзалу України

Вирішальний поєдинок у груповому етапі збірна України проведе проти Афганістану 21 вересня

Збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Україна розпочала чемпіонат світу-2024 з розгромної поразки від Аргентини (1:7). І йшла на останньому місці в турнірній таблиці групи C за підсумками першого туру: Ангола розпочала мундіаль теж з поразки, але програла з меншою різницею м'ячів Афганістану (4:6).

Українці відкрили рахунок на сьомій хвилині гри. «Синьо-жовті» заробили пенальті, який реалізував Євгеній Жук.

Перший тайм Україна закінчила з перевагою у два м'ячі над Анголою. Дублем відзначився Ігор Корсун, після чого ангольці скоротили рахунок зусиллями Елбера.

Після перерви Україна ще двічі забила у стартову 10-хвилинку. Після того, як Ангола не реалізувала шанс скоротити рахунок, майже одразу ж відзначився Андрій Мельник. А менш ніж через дві хвилини п'ятий м'яч забив Михайло Зварич.

На 32-й хвилині Україна зробила рахунок 6:1 зусиллями Ігоря Чернявського. Ангольці змогли відігратися на останній хвилині зустрічі зусиллями Веду, однак за сім секунд до кінця Назар Швед встановив остаточний рахунок — 7:2.

Чемпіонат світу з футзалу. Другий тур

Ангола – Україна 2:7

Голи: Елбер, 17, Веду, 40 — Жук, 7 (пенальті), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40

У турнірній таблиці Україна піднялася на третє місце – поступається Афганістану, що йде на другій позиції, різницею м'ячів.

Турнірна таблиця групи С

  1. Аргентина – 3 очки (1 матч), 7:1 (різниця м'ячів)
  2. Афганістан – 3 очки (1), 6:4
  3. Україна – 3 очки (2), 8:9
  4. Ангола – 0 очок (2), 6:14

Вирішальний поєдинок у груповому етапі збірна України проведе проти Афганістану у суботу, 21 вересня. Перемога у цьому матчі виведе «синьо-жовтих» у плейоф чемпіонату світу.

 

Джерело
Теги: чемпіонат світу футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Валлетті (Мальта) відбувається чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок
Українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед юніорок
29 серпня, 16:29
Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо
Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо
11 вересня, 18:32
Ігор Пацера та Владислав Суздальцев
Одесит став чемпіоном світу з риболовного спорту
11 вересня, 18:24
Президент Федерації велосипедного спорту Росії Єкімов поскаржився на дії Європейського союзу велосипедистів
Російських велогонщиків відсторонили від участі у чемпіонаті Європи
4 вересня, 12:59
Збірна України з футзалу
Стартував Чемпіонат світу з футзалу: коли грає Україна та де дивитись матчі
14 вересня, 15:57
Скіллачі завершив кар'єру у 1997 році
Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року
Сьогодні, 12:30

Новини

Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу
Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу
Баскетболіст, який на чемпіонаті світу втратив нирку, повернувся до гри
Баскетболіст, який на чемпіонаті світу втратив нирку, повернувся до гри
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року
Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року
Польські прикордонники пояснили, чому наділи наручники на Усика
Польські прикордонники пояснили, чому наділи наручники на Усика
Суперник загиблого мотогонщика знявся зі змагань, щоб він посмертно став чемпіоном
Суперник загиблого мотогонщика знявся зі змагань, щоб він посмертно став чемпіоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
92K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua